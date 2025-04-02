Отключение света у должников: в YASNO прокомментировали "сенсацию", распространенную в СМИ

В Украине еще более года назад был отменен мораторий на отключение должников, поэтому новость, которую 2 апреля распространили в СМИ, устарела.

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Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

"Каждые несколько месяцев в медиа происходит "сенсационное открытие" — за долги за коммуналку могут отключать. Объясняю. Мораторий на отключение злостных должников отменен еще 15 месяцев назад — с 1 января 2024 года. Это был вынужденный шаг государства, чтобы не допустить злоупотреблений. Новости, которую сегодня разносят телеграмм-каналы — где-то 15 месяцев", — сообщил он.

Сергей Коваленко отметил, что поставщик не решает, отключать кого-то или нет, поскольку эти критерии определены правилами рынка электроэнергии. Также он отметил, что поставщик никогда не заинтересован в том, чтобы отключать потребителя, потому что он теряет клиента и оплату за предоставленные услуги.

"Отключение происходят только и исключительно тех потребителей, которые несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие оповещения игнорируют проблему и отказываются погашать долг. Чтобы оплатить долг за электроэнергию, у нас существует куча каналов. Если для оплаты у человека нет средств, есть возможность заключить график погашения задолженности", — написал Коваленко.

Он проинформировал, что на сегодня компания имеет почти 1,5 млрд грн долга перед YASNO.

Напомним, что ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2024 года просроченная задолженность жителей Киева и Днепропетровской области, которым поставляют электроэнергию компании под брендом YASNO, составляет 1,3 млрд грн.