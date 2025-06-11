В Николаевской и Херсонской областях пропал свет: в чем причина

В Николаевской и частично в Херсонской областях утром 11 июня зафиксировано отключение света. Аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на облэнерго.

"Электроэнергии нет в двух областях — Николаевской и частично Херсонской. Ожидают включения", — сообщают журналисты.

Отключение света в Херсоне: что известно

Корреспонденты "Суспільного" сообщали об исчезновении электроснабжения в центре Херсона около 10 утра. После этого журналисты писали о взрывах в городе и перебоях с электроснабжением в Днепровском и Центральном районах. В 10:33 в некоторых районах областного центра свет начал постепенно возвращаться.

Херсонская городская военная администрация в 8:38 предупреждала жителей города о повреждении контактной сети на троллейбусном маршруте в результате обстрела россиянами Корабельного района. В 11:15 движение электротранспорта после отключений электроэнергии было восстановлено.

Отключения света на Николаевщине не связаны с ударами РФ

Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким объяснил, что отключения электроэнергии в области не связаны с вражескими обстрелами и свет скоро вернется к потребителям.

"Аварийное отключение! Не связано с атаками р*сни. Позже дам детали", — пообещал Ким.

В Николаевской области отключение света не связано с атаками россиян Фото: скриншот

Издание "МикВисти" со ссылкой на местных жителей писало, что свет пропал около 10 часов утра по всем районам областного центра, а позже об отключении электроэнергии сообщили и жители области. По информации журналистов, по состоянию на 10:25 свет начал возвращаться.

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" по состоянию на 9:30 11 июня сообщали о росте потребления электроэнергии в Украине и просили украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневное время: с 10:00 до 18:00.

Напомним, СМИ 4 июня со ссылкой на экспертов и энергетиков выясняли, стоит ли готовиться к отключениям летом и сколько сейчас стоит техника, которая может быть полезной в случае блэкаутов.

С вечера 2 июня на оккупированных территориях случился массовый блэкаут. Гауляйтеры на Запорожье и в оккупированной части Херсонской области сообщали о якобы ударах по электроподстанциям.