Ризики зростають: українцям розповіли, чи будуть відключення світла влітку

У літній період в Україні зберігається ймовірність відключень або обмежень електропостачання. Ба більше, під час цього сезону традиційно проводять технічне обслуговування атомних енергоблоків.

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Ризики особливо зростуть у разі обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії, а також при надмірному навантаженні на енергосистему. Про це заявила директорка з адвокації в енергетичному секторі Вікторія Войціцька в ефірі "Київ24".

За її словами, у літній період в Україні не можна повністю виключати ймовірність відключень або обмежень подачі електроенергії.

Експерт додала, потенційні перебої можуть бути спричинені як технічними причинами, так і сезонним навантаженням на енергосистему. В умовах високих температур істотно зростає пікове споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на мережу. Особливо вразливою система стає в липні та серпні, коли температура сягає +28...+32°C і вище.

Войціцька нагадала, що подібні випадки вже фіксувалися минулого року. Тоді до високого попиту додавалися й ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, насамперед — по підстанціях та об'єктах передачі електроенергії.

Крім того, влітку традиційно проводиться технічне обслуговування атомних енергоблоків, які взимку працювали з підвищеним навантаженням. Це необхідно для забезпечення їхньої надійної та безпечної роботи. Однак такі ремонтні кампанії тимчасово виводять частину потужностей з експлуатації, що може призвести до дефіциту електроенергії в години пік.

"Тому виключити на 100% сказати, що або відключень, або обмежень із постачанням електроенергії не буде протягом літа, не можна", — наголосила Войціцька.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни атакували важливий енергетичний об'єкт у Херсонській області. У регіоні виникли тривалі відключення світла, були зафіксовані перші проблеми з постачанням електрики.

До цього глава Міненерго Герман Галущенко підтвердив, що росіяни знову націлилися на енергетичні об'єкти. Однак Україна готувала запаси і проводила безперервні ремонти, щоб підготуватися до наступного сезону.