ЗС РФ атакували важливий енергетичний обʼєкт на Херсонщині: є перші відключення світла, – голова ОВА

Росіяни атакували важливий енергетичний обʼєкт у Херсонській області 27 червня. У регіоні можливі тривалі відключення світла, вже є перші проблеми з постачанням електрики.

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Через російську атаку на Херсонщині є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів, повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт", — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА попросив мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Зокрема, він зауважив, що енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.

Атака на Херсонщину 27 червня: що відомо

Зазначимо, зранку 27 червня Олександр Прокудін повідомляв, що Херсонську область атакують російські дрони. БпЛА фіксували біля порту, нафтобази, заводу та аеропорту.

Повітряні Сили о 10:20 повідомляли, що на Херсонщині, Сумщині, Донеччині та на південному заході Дніпропетровщини фіксують розвідувальні БпЛА противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Залучали засоби щодо їх збиття.

Нагадаємо, Росія атакувала балістичними ракетами місто Самар на Дніпропетровщині 27 червня. У Дніпропетровській ОВА повідомляють про загиблих та поранених.

Фокус також писав, що відома громадська діячка та керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська зробила прогноз щодо можливих атак РФ за допомогою тисяч дронів "полювальників" по містах України. Експерт каже, що зробити це можливо, але не у всіх містах, наприклад, на заході України росіянам буде складно це реалізувати технічно.