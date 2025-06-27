Чи справді дрони будуть полювати на людей у містах України: експерт про нову загрозу від РФ

Відома громадська діячка та керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська зробила прогноз щодо можливих атак РФ за допомогою тисяч дронів "полювальників" по містах України. Експерт каже, що зробити це можливо, але не у всіх містах, наприклад, на заході України росіянам буде складно це реалізувати технічно.

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Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що ризики "полювання" дронами у прифронтових містах існують. Найбільш модернізовані системи дронів Росії на оптоволокні спроможні долати відстань до 40 км, пише ТСН.

"Що стосується Дніпра та Запоріжжя, то це — фактично прифронтові міста. Особливо — Запоріжжя. Там БПЛА можуть тривалий час знаходитись в режимі очікування або проведення певних розвідувальних заходів. Російські дрони це час від часу здійснюють. Відстань від лінії фронту до передмістя Запоріжжя подекуди складає близько 40 км. Найбільш модернізовані системи російських дронів на оптоволокні спроможні долати відстань до 40 км. Такі ризики існують і це треба визнавати", — каже Селезньов.

Він додав, щодо західних регіонів України, то тут постає питання ресурсів:

"Очевидне питання — скільки вони зможуть протриматися в повітрі. До того ж працюють різні складові українських Сил оборони. Так, не всі з них можуть працювати по тих російських дронах, які летять на висоті понад 2 км. Але є авіація, зокрема — легкомоторна, є зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності дії".

Селезньов вважає, що питання використання дронів зараз змінюється, виробники та Сили оборони працюють над тим, щоб посилити протидронові заходи.

"Чи є у нас в цій частині проблеми? Так, є. Нарікання щодо раціонального використання державних коштів, тендерних процедур абсолютно справедливі. Цілком ймовірно, що Марія Берлінська намагається привернути увагу до того, що російська армія починає змінювати тактику застосування дронів. Але казати, що все пропало і що ми перебуваємо у точці неймовірного рівня кризи — я б такого не сказав", — стверджує Селезньов.

За спостереженнями експерта, зараз подекуди є нова тенденція: використання "дронів-маток". Такі БПЛА на своїх підкрилках переносять FPV-дрони, які потім здійснюють відповідне польотне завдання.

За словами аналітика, армія РФ часто оновлює концепцію використання безпілотних систем. Але це, на його думку, не означає, що БПЛА в режимі очікування почнуть масово атакувати віддалені від фронту міста найближчим часом. Водночач він не виключає, що збільшена небезпека є для Сум, Запоріжжя, Краматорської та Костянтинівської агломерацій.

Берлінська про дронів-убивць

Нагадаємо, українська волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська заявила, що у 2026 році на жителів Києва, Дніпра, Харкова, та навіть далеких від кордону з РФ Львова та Чернівців цілодобово полюватимуть російські "дрони-вбивці". Вона закликала владу готуватися до навали російських безпілотників і шукати рішення для захисту населення.

Фокус також писав, що 28 травня Марія Берлінська спровокувала скандал, коли перепостила інформацію про виробників дронів. У мережі її звинуватили в розкритті росіянами важливої інформації. Згодом волонтерка пояснила, що в таблиці наведені старі контакти, які є в публічному доступі.