ВС РФ атаковали важный энергетический объект на Херсонщине: есть первые отключения света, — глава ОГА

Россияне атаковали важный энергетический объект в Херсонской области 27 июня. В регионе возможны длительные отключения света, уже есть первые проблемы с поставками электричества.

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Из-за российской атаки на Херсонщине есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов, сообщает председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект", — говорится в сообщении.

Глава ОВА попросил жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. В частности, он отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Атака на Херсонщину 27 июня: что известно

Отметим, утром 27 июня Александр Прокудин сообщал, что Херсонскую область атакуют российские дроны. БПЛА фиксировали возле порта, нефтебазы, завода и аэропорта.

Воздушные Силы в 10:20 сообщали, что на Херсонщине, Сумщине, Донетчине и на юго-западе Днепропетровщины фиксируют разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлекали средства по их сбиванию.

Напомним, Россия атаковала баллистическими ракетами город Самар на Днепропетровщине 27 июня. В Днепропетровской ОГА сообщают о погибших и раненых.

Фокус также писал, что известный общественный деятель и руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская сделала прогноз относительно возможных атак РФ с помощью тысяч дронов "охотников" по городам Украины. Эксперт говорит, что сделать это возможно, но не во всех городах, например, на западе Украины россиянам будет сложно это реализовать технически.