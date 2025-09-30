В Одессе после ливня МАФ с шаурмой "поплыл" по улице: какая ситуация в городе (видео)

В Одессе сильные дожди привели к масштабному подтоплению улиц, частично перекрыто движение транспорта, а на некоторых участках вода достигла уровня, что МАФ с шаурмой "пустился в свободное плавание".

Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что в Одессе уже зафиксировано выпадение более полутора месячной нормы осадков. Накануне вечером городские власти перевели все коммунальные службы на усиленный режим работы и провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Были развернуты оперативные штабы в районных администрациях и введен в действие План реагирования на чрезвычайные ситуации с четким определением первоочередных задач.

К ликвидации последствий непогоды присоединились коммунальные службы, добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Специалисты откачивают воду из подтопленных подвалов, эвакуируют транспорт из зон подтопления и контролируют состояние критической инфраструктуры.

Из-за усиления непогоды с 17:30 приостановлено движение всего общественного электротранспорта. На отдельных участках подтоплений ограничено движение легкового транспорта. В случае ухудшения ситуации готовы оперативно открыть пункты несокрушимости для жителей.

По данным Одесского горсовета, в ликвидации последствий принимают участие 18 единиц техники ГСЧС и 64 спасателя. Специалисты откачивают воду, освобождают машины и оказывают помощь жителям.

В Одессе сильные дожди привели к масштабному подтоплению улиц Фото: ГСЧС

По состоянию на 16:00 движение на ряде улиц Одессы полностью перекрыто или затруднено:

Полностью перекрыто: Химическая / Промышленная, Ширяевская, Церковная, Балковская, Атамана Главного / Плигуна, Черноморского Казачества / Газовый, Среднефонтанская, Французский бульвар, Приморская / Газовый, Космонавтов / Инглези, Мельницкая / Шустова, ул. Героев Небесной Сотни 83, ул. Князя Ярослава Мудрого 27а, ул. Семьи Глодан 18, ул. Чикаленко 46/1.

Движение затруднено: ул. Центральный Аэропорт, ул. 28-й бригады, просп. Леси Украинки, ул. Независимости, ул. Черняховского, ул. Варненская 2/2, ул. Марсельская, ул. Филатова, дорога в Аэропорт, Вадатурского / Фунтового, Водопроводная / Бассейная, Фонтанская дорога (5 ст.), Люстдорфская дорога / Тополиная.

Городские власти призвали водителей быть внимательными, выбирать альтернативные маршруты и соблюдать правила безопасности. Оперативная информация о ситуации в городе обновляется.

Напомним, что непогода оставила без электроснабжения тысячи абонентов в Одесской и Тернопольской областях. Местные жители публикуют кадры затопленных ливнем улиц и жалуются на отсутствие света.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что первый день октября в Украине будет очень холодным и дождливым. Максимальная температура воздуха в течение дня составит лишь +10 градусов.