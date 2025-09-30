Зимний старт октября: Диденко предупреждает о холоде и дождях по всей Украине

Завтра, 1 октября, в Украине ожидается резкое похолодание и распространение дождей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как сообщает Наталья Диденко, первый день октября в Украине будет очень холодным и дождливым. Максимальная температура воздуха в течение дня составит лишь +6+10 градусов.

"Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной", — отметила Диденко.

Она уточнила, что несколько теплее будет лишь в южных регионах страны. Там температура поднимется до +11+16 градусов.

Погоду также ухудшит сильный ветер.

"Холода добавит если не сильный, то достаточно порывистый ветер", — добавила синоптик.

Большинство областей Украины испытывают дожди.

"А о дождях то и вообще нечего добавить — мокрые и практически повсеместно в Украине", — констатировала специалист.

Лишь отдельные западные и северные регионы могут избежать осадков. Дожди могут миновать Волынь, Ривненскую область, северные районы Киевской и Черниговской областей.

"Но все равно везде будет влажная пасмурная погода", — подчеркнула Диденко.

В столице Украины погода будет типичной для всей страны. В Киеве 1 октября прогнозируют облачную погоду с дождем ближе к вечеру.

Температура в городе в течение дня составит +8+10 градусов.

Диденко добавила, что с точки зрения природы такая погода вполне соответствует сезону. "Потому что на взгляд октября все так, как надо!", — подчеркнула специалист.

Напомним, что похолодание в октябре является вполне закономерным явлением для Украины. Однако синоптики отмечают, что температура +6+10 градусов в первый день месяца ниже климатической нормы для этого периода.

