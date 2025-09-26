Пасмурная погода влияет на стоимость: какие сейчас цены на сезонные овощи в Украине

На украинском рынке овощей зафиксирован новый виток подорожания. В последние дни заметно изменились цены на морковь и тепличные огурцы.

Related video

Фермеры в основных регионах страны реализуют качественную морковь по 8–15 грн за килограмм ($0,19–0,36), что примерно на четверть дороже, чем неделей ранее. Эксперты связывают так называемый "морковный скачок" с сезонными факторами: большинство хозяйств уже продали урожай средних сортов, а сбор поздних еще не начался. Таким образом, предложение сократилось, а цены пошли вверх. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

При этом, несмотря на рост, морковь на украинском рынке все же остается дешевле прошлогодней – в среднем на 35%. Однако производители не исключают дальнейшего повышения стоимости в случае сохранения высокого спроса.

Схожая ситуация складывается и на рынке тепличных огурцов. В продажу они поступают крупными партиями по 30–50 грн за килограмм, что на 15% дороже, чем в конце прошлой недели. Причиной роста стала прохладная и пасмурная погода, которая замедлила поставки тепличной продукции. Грунтовые огурцы к этому времени практически исчезли с прилавков, что дополнительно ограничило предложение.

Импортные огурцы, по оценкам специалистов, вряд ли смогут компенсировать дефицит. В результате эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, учитывая высокий интерес со стороны оптовиков и торговых сетей.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.