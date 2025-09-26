Похмура погода впливає на вартість: які зараз ціни на сезонні овочі в Україні

На українському ринку овочів зафіксовано новий виток подорожчання. Останніми днями помітно змінилися ціни на моркву та тепличні огірки.

Фермери в основних регіонах країни реалізують якісну моркву по 8-15 грн за кілограм ($0,19-0,36), що приблизно на чверть дорожче, ніж тижнем раніше. Експерти пов'язують так званий "морквяний стрибок" із сезонними факторами: більшість господарств уже продали врожай середніх сортів, а збирання пізніх ще не почалося. Таким чином, пропозиція скоротилася, а ціни пішли вгору. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

При цьому, попри зростання, морква на українському ринку все ж таки залишається дешевшою за торішню — в середньому на 35%. Однак виробники не виключають подальшого підвищення вартості в разі збереження високого попиту.

Схожа ситуація складається і на ринку тепличних огірків. У продаж вони надходять великими партіями по 30-50 грн за кілограм, що на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Причиною зростання стала прохолодна і похмура погода, яка сповільнила поставки тепличної продукції. Ґрунтові огірки до цього часу практично зникли з прилавків, що додатково обмежило пропозицію.

Імпортні огірки, за оцінками фахівців, навряд чи зможуть компенсувати дефіцит. У результаті експерти прогнозують подальше зростання цін з огляду на високий інтерес з боку оптовиків і торговельних мереж.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.