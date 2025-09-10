Ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль: які причини

В Україні знову зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Як і в попередні роки вона пов'язана з надходженням на ринок нового врожаю.

Related video

У серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні. Таким чином, ціни скорочуються другий місяць поспіль. Про це повідомляє Держстат.

Зміни цін в Україні

Найбільше на зниження вплинули продукти харчування та безалкогольні напої, які загалом подешевшали на 0,8%. Лідерами стали овочі — їхня вартість впала одразу на 12,7%, що знизило загальну інфляцію на 0,4%.

Значний внесок зробили і фрукти: вони подешевшали на 10,2% і скоротили показник ще на 0,3%. Інші товари переважно дорожчали, але зростання не перевищило 2%, тому суттєво не вплинуло на індекс.

Національний банк у липні переглянув свій прогноз: за підсумками року інфляція очікується на рівні 9,7% замість раніше прогнозованих 8,7%. У 2026 році показник може знизитися до 6,6%, а до цільових 5% економіка, за оцінками регулятора, вийде тільки у 2027 році. Водночас уряд у своєму макропрогнозі закладає інфляцію грудня до грудня 2025 року на рівні 9,5%.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що блогер порівняв ціни в супермаркетах Австралії та України. В Австралії за все доведеться віддати 1254 грн, а в Україні — 1172 грн. Різниця в 82 грн або 2 американські долари.

Українка поскаржилася на погану сіль у супермаркетах. За словами Ірини Каленської, чи не весь асортимент солі, представлений у наших магазинах, — це імпорт із Туреччини. Жінка стверджує, що якість продукції часто доволі сумнівна.