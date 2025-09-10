Цены в Украине снижаются второй месяц подряд: какие причины

В Украине снова зафиксировали летнюю дефляцию – впервые после годового перерыва. Как и в предыдущие годы она связана с поступлением на рынок нового урожая.

В августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Таким образом, цены сокращаются второй месяц подряд. Об этом сообщает Госстат.

Изменения цен в Украине

Больше всего на снижение повлияли продукты питания и безалкогольные напитки, которые в целом подешевели на 0,8%. Лидерами стали овощи – их стоимость упала сразу на 12,7%, что снизило общую инфляцию на 0,4%.

Значительный вклад внесли и фрукты: они подешевели на 10,2% и сократили показатель еще на 0,3%. Другие товары преимущественно дорожали, но рост не превысил 2%, поэтому существенно не повлиял на индекс.

Национальный банк в июле пересмотрел свой прогноз: по итогам года инфляция ожидается на уровне 9,7% вместо ранее прогнозируемых 8,7%. В 2026 году показатель может снизиться до 6,6%, а до целевых 5% экономика, по оценкам регулятора, выйдет только в 2027 году. В то же время правительство в своем макропрогнозе закладывает инфляцию декабря до декабря 2025 года на уровне 9,5%.

