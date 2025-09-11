Популярний овоч в Україні за тиждень подешевшав на 20%: аналітики назвали причину

В Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Лише за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

Тепер ціна становить від 6 до 12 гривень за кілограм, тоді як ще нещодавно на ринках і в супермаркетах капусту продавали по 7–16 гривень. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Нинішні ціни на 50% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Фахівці пов'язують падіння вартості одразу з кількома чинниками. По-перше, у більшості регіонів країни стартувало масове збирання пізніх сортів капусти. По-друге, урожай поточного сезону постраждав від посухи, хвороб і шкідників — багато качанів розтріскалися і втратили товарний вигляд.

Експерти наголошують: нинішнє здешевлення може бути короткостроковим. Капуста, яка зараз надходить у продаж, не підходить для закладання на тривале зберігання, тому пропозиція на ринку тимчасово перевищує попит.

Нагадаємо, що з початком осені на ринку тепличних огірків в Україні виникла нетипова для цього сезону ситуація. Через різке зростання пропозиції на внутрішньому ринку тепличні комбінати були змушені знижувати відпускні ціни на свої овочі.

Також в Україні на ринку тепличних помідорів встановилися нові позитивні цінові тенденції. Зростання цін зумовлене скороченням пропозиції продукції, в той час як попит залишається стабільним.