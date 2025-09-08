В Україні різко змінилися ціни на тепличні огірки: за скільки можна купити

З початком осені на ринку тепличних огірків в Україні виникла нетипова для цього сезону ситуація. Через різке зростання пропозиції на внутрішньому ринку тепличні комбінати були змушені знижувати відпускні ціни на свої овочі.

Related video

При цьому торговельна активність залишалася відносно стриманою. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

До кінця першого тижня вересня середні ціни на тепличні огірки впали на 16% і коливалися в межах 20-40 грн за кілограм ($0,48-0,97/кг).

Ціни на огірки в Україні

Продавці зазначають, що зниження цін було очікуваним. З кожним днем зростає пропозиція огірків другого обороту, тоді як попит залишається низьким. Сприятливі погодні умови практично по всій території країни сприяли збільшенню обсягу продукції на ринку. За таких умов уникнути цінового зниження не вдалося, навіть незважаючи на зменшення конкуренції з боку огірків з відкритого ґрунту.

Для порівняння, поточні ціни на тепличні огірки в середньому на 27% нижчі, ніж на початку вересня минулого року. Ключові гравці ринку не виключають, що ситуація може змінитися вже найближчим часом, і цінова динаміка знову коригуватиметься залежно від попиту та пропозиції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що блогер порівняв ціни в супермаркетах Австралії та України. В Австралії за все доведеться віддати 1254 грн, а в Україні — 1172 грн. Різниця в 82 грн або 2 американські долари.

Українка поскаржилася на погану сіль у супермаркетах. За словами Ірини Каленської, чи не весь асортимент солі, представлений у наших магазинах, — це імпорт із Туреччини. Жінка стверджує, що якість продукції часто доволі сумнівна.