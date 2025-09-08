В Украине резко изменились цены на тепличные огурцы: за сколько можно купить
С началом осени на рынке тепличных огурцов в Украине возникла нетипичная для этого сезона ситуация. Из-за резкого роста предложения на внутреннем рынке тепличные комбинаты оказались вынуждены снижать отпускные цены на свои овощи.
При этом торговая активность оставалась относительно сдержанной. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
К концу первой недели сентября средние цены на тепличные огурцы упали на 16% и колебались в пределах 20-40 грн за килограмм ($0,48-0,97/кг).
Продавцы отмечают, что снижение цен было ожидаемым. С каждым днем растет предложение огурцов второго оборота, тогда как спрос остается низким. Благоприятные погодные условия практически по всей территории страны способствовали увеличению объема продукции на рынке. В таких условиях избежать ценового снижения не удалось, даже несмотря на уменьшение конкуренции со стороны огурцов из открытого грунта.
Для сравнения, текущие цены на тепличные огурцы в среднем на 27% ниже, чем в начале сентября прошлого года. Ключевые игроки рынка не исключают, что ситуация может измениться уже в ближайшее время, и ценовая динамика вновь будет корректироваться в зависимости от спроса и предложения.
