Ціни на помідори в Україні стрімко зростають: за скільки можна купити томати

В Україні на ринку тепличних помідорів встановилися нові позитивні цінові тенденції.

Зростання цін зумовлене скороченням пропозиції продукції, тоді як попит залишається стабільним. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Ціни на помідори в Україні

Сьогодні українські виробники готові відвантажувати тепличні помідори за ціною від 30 до 50 грн/кг ($0,73-1,21/кг), що в середньому на 23% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Представники тепличних комбінатів пояснюють підвищення цін активізацією попиту на внутрішньому ринку. За їхніми словами, інтерес до продукції виявляють як місцеві роздрібні мережі, так і оптові компанії. Додатково на зростання цін впливає подорожчання ґрунтових помідорів через сезонні чинники.

Незважаючи на нинішнє подорожчання, тепличний помідор в Україні все ще коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.

