Цены на помидоры в Украине стремительно растут: за сколько можно купить томаты

В Украине на рынке тепличных помидор установились новые положительные ценовые тенденции.

Related video

Рост цен обусловлен сокращением предложения продукции, в то время как спрос остается стабильным. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Цены на помидоры в Украине

Сегодня украинские производители готовы отгружать тепличные помидоры по цене от 30 до 50 грн/кг ($0,73–1,21/кг), что в среднем на 23% больше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Представители тепличных комбинатов объясняют повышение цен активизацией спроса на внутреннем рынке. По их словам, интерес к продукции проявляют как местные розничные сети, так и оптовые компании. Дополнительно на рост цен влияет подорожание грунтовых помидоров из-за сезонных факторов.

Несмотря на нынешнее подорожание, тепличный помидор в Украине все еще стоит в среднем на 25% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

Украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, едва ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.