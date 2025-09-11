Популярный овощ в Украине за неделю подешевел на 20%: аналитики назвали причину

В Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

Related video

Теперь цена составляет от 6 до 12 гривен за килограмм, тогда как еще недавно на рынках и в супермаркетах капусту продавали по 7–16 гривен. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Нынешние цены на 50% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Специалисты связывают падение стоимости сразу с несколькими факторами. Во-первых, в большинстве регионов страны стартовала массовая уборка поздних сортов капусты. Во-вторых, урожай текущего сезона пострадал от засухи, болезней и вредителей — многие кочаны растрескались и утратили товарный вид.

Эксперты подчеркивают: нынешнее удешевление может быть краткосрочным. Капуста, которая сейчас поступает в продажу, не подходит для закладки на длительное хранение, поэтому предложение на рынке временно превышает спрос.

Напомним, что с началом осени на рынке тепличных огурцов в Украине возникла нетипичная для этого сезона ситуация. Из-за резкого роста предложения на внутреннем рынке тепличные комбинаты оказались вынуждены снижать отпускные цены на свои овощи.

Также в Украине на рынке тепличных помидор установились новые положительные ценовые тенденции. Рост цен обусловлен сокращением предложения продукции, в то время как спрос остается стабильным.