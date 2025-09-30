Зимовий старт жовтня: Діденко попереджає про холод та дощі по всій Україні

Завтра, 1 жовтня, в Україні очікується різке похолодання та поширення дощів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Як повідомляє Наталія Діденко, перший день жовтня в Україні буде дуже холодним та дощовим. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6+10 градусів.

"Жовтень в Україні розпочнеться не просто холодною погодою, а дуже холодною", — зазначила Діденко.

Вона уточнила, що дещо тепліше буде лише в південних регіонах країни. Там температура підніметься до +11+16 градусів.

Погоду також погіршить сильний вітер.

"Холоду додасть якщо не сильний, то досить рвучкий вітер", — додала синоптикиня.

Більшість областей України зазнають дощів.

"А про дощі то й взагалі нема що додати — мокрі та практично повсюди в Україні", — констатувала фахівчиня.

Лише окремі західні та північні регіони можуть уникнути опадів. Дощі можуть минути Волинь, Рівненщину, північні райони Київщини та Чернігівщини.

"Але однаково скрізь буде волога похмура погода", — підкреслила Діденко.

У столиці України погода буде типовою для всієї країни. У Києві 1 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощем ближче до вечора.

Температура в місті протягом дня становитиме +8+10 градусів.

Діденко додала, що з боку природи така погода є цілком відповідною сезону. "Бо на погляд жовтня все так, як треба!", — наголосила фахівчиня.

Нагадаємо, що похолодання у жовтні є цілком закономірним явищем для України. Проте синоптики зазначають, що температура +6+10 градусів у перший день місяця є нижчою за кліматичну норму для цього періоду.

