Зимовий старт жовтня: Діденко попереджає про холод та дощі по всій Україні
Завтра, 1 жовтня, в Україні очікується різке похолодання та поширення дощів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Як повідомляє Наталія Діденко, перший день жовтня в Україні буде дуже холодним та дощовим. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6+10 градусів.
"Жовтень в Україні розпочнеться не просто холодною погодою, а дуже холодною", — зазначила Діденко.
Вона уточнила, що дещо тепліше буде лише в південних регіонах країни. Там температура підніметься до +11+16 градусів.
Погоду також погіршить сильний вітер.
"Холоду додасть якщо не сильний, то досить рвучкий вітер", — додала синоптикиня.
Більшість областей України зазнають дощів.
"А про дощі то й взагалі нема що додати — мокрі та практично повсюди в Україні", — констатувала фахівчиня.
Лише окремі західні та північні регіони можуть уникнути опадів. Дощі можуть минути Волинь, Рівненщину, північні райони Київщини та Чернігівщини.
"Але однаково скрізь буде волога похмура погода", — підкреслила Діденко.
У столиці України погода буде типовою для всієї країни. У Києві 1 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощем ближче до вечора.
Температура в місті протягом дня становитиме +8+10 градусів.
Діденко додала, що з боку природи така погода є цілком відповідною сезону. "Бо на погляд жовтня все так, як треба!", — наголосила фахівчиня.
Нагадаємо, що похолодання у жовтні є цілком закономірним явищем для України. Проте синоптики зазначають, що температура +6+10 градусів у перший день місяця є нижчою за кліматичну норму для цього періоду.
