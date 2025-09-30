В Одесі після зливи МАФ із шаурмою "поплив" вулицею: яка ситуація в місті (відео)

В Одесі сильні дощі призвели до масштабного підтоплення вулиць, частково перекрито рух транспорту, а на деяких ділянках вода досягла рівня, що МАФ із шаурмою "пустився у вільне плавання".

Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі вже зафіксовано випадіння понад півтора місячної норми опадів. Напередодні ввечері міська влада перевела всі комунальні служби на посилений режим роботи та провела засідання комісії з питань ТЕБ і НС. Було розгорнуто оперативні штаби у районних адміністраціях і введено в дію План реагування на надзвичайні ситуації з чітким визначенням першочергових завдань.

До ліквідації наслідків негоди долучилися комунальні служби, добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Фахівці відкачують воду з підтоплених підвалів, евакуйовують транспорт із зон підтоплення та контролюють стан критичної інфраструктури.

Через посилення негоди з 17:30 призупинено рух усього громадського електротранспорту. На окремих ділянках підтоплень обмежено рух легкового транспорту. У разі погіршення ситуації готові оперативно відкрити пункти незламності для мешканців.

За даними Одеської міськради, у ліквідації наслідків беруть участь 18 одиниць техніки ДСНС та 64 рятувальники. Фахівці відкачують воду, визволяють автівки та надають допомогу мешканцям.

В Одесі сильні дощі призвели до масштабного підтоплення вулиць Фото: ДСНС

Станом на 16:00 рух на низці вулиць Одеси повністю перекрито або ускладнено:

Повністю перекрито: Хімічна / Промислова, Ширяєвський, Церковна, Балківська, Отамана Головного / Плигуна, Чорноморського Козацтва / Газовий, Середньофонтанська, Французький бульвар, Приморська / Газовий, Космонавтів / Інглезі, Мельницька / Шустова, вул. Героїв Небесної Сотні 83, вул. Князя Ярослава Мудрого 27а, вул. Сім’ї Глодан 18, вул. Чикаленка 46/1.

Рух ускладнено: вул. Центральний Аеропорт, вул. 28-ї бригади, просп. Лесі Українки, вул. Незалежності, вул. Черняховського, вул. Варненська 2/2, вул. Марсельська, вул. Філатова, дорога в Аеропорт, Вадатурського / Фунтового, Водопровідна / Басейна, Фонтанська дорога (5 ст.), Люстдорфська дорога / Тополина.

Міська влада закликала водіїв бути уважними, обирати альтернативні маршрути та дотримуватись правил безпеки. Оперативна інформація про ситуацію у місті оновлюється.

Нагадаємо, що негода залишила без електропостачання тисячі абонентів в Одеській і Тернопільській областях. Місцеві жителі публікують кадри затоплених зливою вулиць і скаржаться на відсутність світла.

Окрім цього, синоптикиня Наталія Діденко попередила, що перший день жовтня в Україні буде дуже холодним та дощовим. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +10 градусів.