Потоп в Одесі: аномальна злива забрала життя 9 людей, серед них дитина (фото, відео)

Негода, яка вирує в Одесі з ночі 30 вересня, призвела до загибелі дев'яти людей, серед яких була одна дитина. Близько 7 ранку 1 жовтня рятувальники знайшли дівчину, яку напередодні віднесло течією.

Related video

Про наслідки потопу в Одесі повідомили вранці 1 жовтня в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники протягом майже доби відкачували воду з будівель, вивільняли затоплені автомобілі та рятували людей, яких стихійне лихо загнало в пастку.

Наразі, за даними ДСНС, в Одесі та Одеському районі врятовані 362 людини. З води евакуювали 227 транспортних засобів. До робіт залучені 255 рятувальників і 68 одиниць техніки.

Рятувальники після аномальної зливи в Одесі витягали автомобілі з води

В місцевому підприємстві "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачання та водовідведення в місті, повідомили, що в Одесі випала майже двомісячна норма опадів за 7 годин. Крім підтоплення вулиць і аварій на трубопроводах, аномальна злива порушила роботу двох каналізаційних насосних станцій. На станції в районі Пересипу потужним потоком води затопило генератори, що спричинило аварійне відключення. Також поверхневими зливовими стоками залило каналізаційну станцію в районі Чубаївки.

Співробітники ДСНС врятували в затопленій зливами Одеській області 362 людини Фото: ДСНС

Потоп в Одесі: що відомо

В ДТЕК 30 вересня повідомляли про масові аварійні відключення електроенергії в Одеській області через негоду. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповідав, що зливи вночі 30 вересня призвели до знеструмлення понад 12 тисяч абонентів.

Ввечері 30 вересня міський голова Геннадій Труханов повідомляв, що в Одесі після зливи зупинив роботу весь громадський електротранспорт. За його даними, за добу в місті зафіксована 1,5-місячна норма опадів.

Місцеві жителі в соцмережах писали, що в місті шукають дівчину, яку віднесло течією під час негоди. Також повідомлялося, що на вулиці Балківський знайшли тіло чоловіка.

В міській адміністрації Одеси ввечері 30 вересня закликали одеситів обмежити пересування містом, школи перевели на дистанційне навчання.