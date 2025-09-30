Негода в Одесі: у місті шукають дівчину, яку віднесло течією під час потопу, — соцмережі (фото, відео)

Повідомлення з'явилось у місцевих пабліках. В ньому сказано, що дівчину звуть Надією, їй 23 роки. На місце викликали ДСНС, але дівчину безрезультатно шукають вже кілька годин.

Судячи з карти, інцидент стався у приватному секторі Одеси. Офіційно про зникнення дівчини не повідомлялось. Але в пабліках Одеси повідомили її прикмети та попросили про допомогу.

Потоп в Одесі

Також розповіли, що вона чіплялась за дерево, але потім її понесло течією. Також повідомляється про смерть чоловіка на вулиці Балківський. Було знайдено його тіло.

Очевидці розповіли, що бачили, як його несло течією.

Тим часом міська влада повідомляє, що в Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. До них залучено понад 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. Задіяно 85 одиниць спеціальної техніки, у тому числі рятувальної.

"Станом на 21:00 підрозділами ДСНС врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, у тому числі, три автомобіля швидкої медичної допомоги", - розповів Олег Кіпер з Одеської ОВА.

Задіяні всі бригади ДСНС Фото: ДСНС

За його словами нині без світла через складні погодні умови лишаються 23,7 тис. споживачів.

Найскладніша ситуація склалась в самій Одесі та Одеському районі. Також у соцмережах публікують фото та відео маршрутки, яка провалилась під асфальт просто посеред вулиці, та затоплених домівок.

"Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди робити не припиняються і продовжуватимуться протягом ночі попри затяжну зливу, підтоплені дороги та проїзди. Задіяно всі аварійні бригади", - повідомив Кіпер та попередив, що наступна доба, 1 жовтня, для Одещині також буде складна через значні опади.

Одесу затопило через рясні опади Фото: ДСНС

Фокус повідомляв, що в Одесі ледь не втопилась жінка, її вдалось врятувати. Окрім цього, масштабна злива змусила міську владу перевести школи на дистанційне навчання, щоб гарантувати безпеку дітей.

За даними міської влади, в Одесі сильні дощі спричинили підтоплення вулиць і часткове перекриття руху транспорту. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що випало понад півтора місячної норми опадів.