Негода в Одесі: жінка ледь не втопилась у калюжі, школи переходять на дистанційне навчання (відео)

В Одесі під час сильного дощу жінка ледь не втопилась, її врятували двоє небайдужих чоловіків. Окрім цього, масштабна злива змусила міську владу перевести школи на дистанційне навчання, щоб гарантувати безпеку дітей.

За інформацією місцевих пабліків, інцидент стався в центральній частині міста, де вода на вулицях піднялась до небезпечного рівня. Двоє чоловіків помітили жінку у воді та витягли її на безпечне місце. Момент порятунку зафіксували на відео, яке активно поширюють у місцевих Telegram-каналах.

Окрім цього, директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила, що 1 жовтня всі заклади загальної середньої освіти працюватимуть дистанційно. Це рішення прийняли через підтоплення частини шкіл: вода зайшла до класів, груп і укриттів, тому перебування дітей у приміщеннях було небезпечним.

В Одесі з 1 жовтня місцеві школи працюватимуть дистанційно Фото: Скриншот

Водночас чергові групи та класи початкової школи працюватимуть у звичайному режимі, щоб діти, чиї батьки зайняті, могли перебувати під наглядом.

Негода в Одесі 30 вересня — що про це відомо

За даними міської влади, в Одесі сильні дощі спричинили підтоплення вулиць і часткове перекриття руху транспорту. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що випало понад півтора місячної норми опадів. Комунальні служби та рятувальники ДСНС працюють у посиленому режимі, відкачують воду, визволяють автівки та контролюють критичну інфраструктуру. Через погіршення погодних умов з 17:30 призупинено рух громадського транспорту, на окремих вулицях обмежено рух авто, а мешканців закликають обирати безпечні маршрути та слідкувати за оновленнями. Станом на 16:00 повністю перекрито або ускладнено рух на низці вулиць, серед яких Хімічна, Ширяєвський, Церковна, Французький бульвар і Приморська.

Зазначимо, що негода залишила без електропостачання тисячі абонентів в Одеській і Тернопільській областях. Місцеві жителі публікують кадри затоплених зливою вулиць і скаржаться на відсутність світла.

Також Фокус писав, що з 5 по 10 жовтня в Україні встановиться мінлива осіння погода, а у деяких регіонах дощі можуть супроводжуватися грозами.