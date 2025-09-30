Непогода в Одессе: женщина едва не утонула в луже, школы переходят на дистанционное обучение (видео)

В Одессе во время сильного дождя женщина едва не утонула, ее спасли двое неравнодушных мужчин. Кроме этого, масштабный ливень заставил городские власти перевести школы на дистанционное обучение, чтобы обеспечить безопасность детей.

По информации местных пабликов, инцидент произошел в центральной части города, где вода на улицах поднялась до опасного уровня. Двое мужчин заметили женщину в воде и вытащили ее на безопасное место. Момент спасения зафиксировали на видео, которое активно распространяют в местных Telegram-каналах.

Кроме этого, директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила, что 1 октября все учреждения общего среднего образования будут работать дистанционно. Это решение приняли из-за подтопления части школ: вода зашла в классы, группы и укрытия, поэтому пребывание детей в помещениях было опасным.

В Одессе с 1 октября местные школы будут работать дистанционно Фото: Скриншот

В то же время дежурные группы и классы начальной школы будут работать в обычном режиме, чтобы дети, чьи родители заняты, могли находиться под присмотром.

Непогода в Одессе 30 сентября — что об этом известно

По данным городских властей, в Одессе сильные дожди вызвали подтопление улиц и частичное перекрытие движения транспорта. Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что выпало более полутора месячной нормы осадков. Коммунальные службы и спасатели ГСЧС работают в усиленном режиме, откачивают воду, освобождают автомобили и контролируют критическую инфраструктуру. Из-за ухудшения погодных условий с 17:30 приостановлено движение общественного транспорта, на отдельных улицах ограничено движение авто, а жителей призывают выбирать безопасные маршруты и следить за обновлениями. По состоянию на 16:00 полностью перекрыто или затруднено движение на ряде улиц, среди которых Химическая, Ширяевская, Церковная, Французский бульвар и Приморская.

Отметим, что непогода оставила без электроснабжения тысячи абонентов в Одесской и Тернопольской областях. Местные жители публикуют кадры затопленных ливнем улиц и жалуются на отсутствие света.

Также Фокус писал, что с 5 по 10 октября в Украине установится переменчивая осенняя погода, а в некоторых регионах дожди могут сопровождаться грозами.