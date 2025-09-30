Дожди, грозы и снижение температуры: какую погоду прогнозируют в начале октября

Начало октября в Украине будет дождливым, а местами прогнозируются грозы. Температура воздуха будет оставаться близкой к норме, но в конце первой декады ожидается ее постепенное снижение.

Related video

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии изданию "Телеграф", с 5 по 10 октября в Украине установится переменчивая осенняя погода. На ее формирование будут влиять юго-западные атмосферные процессы и активность циклонов.

Сильные осадки ожидаются в западных, центральных и северных областях, а в некоторых регионах дожди могут сопровождаться грозами. Температурный фон преимущественно будет близким к средним значениям, тогда как на юге и востоке воздух прогреется на 2-5 °C выше нормы.

Прогноз дневной температуры воздуха в Европе на 4 октября Фото: Из открытых источников

Синоптик добавил, что с 8 по 10 октября температура начнет постепенно снижаться. Снижение стартует на севере и западе страны и распространится на все регионы, что будет связано с изменением синоптической ситуации и преобладанием западных и северо-западных ветров.

Кроме этого, по данным Украинского гидрометеорологического центра, 1 октября погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты. Прогнозируются умеренные дожди, в северных областях они будут небольшими, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине 1 октября Фото: укргидрометцентр

Ветер ожидается преимущественно с востока со скоростью 7-12 м/с, на северо-востоке местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днем — от 5 до 10°. Самые высокие температурные показатели ожидаются на Закарпатье и юге страны — от +11 до +16°. В высокогорье Карпат температура днем и ночью будет оставаться близкой к 0°.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью 2 октября на западе страны (кроме Закарпатья), а также 3 октября в Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидаются заморозки на почве от 0 до 5° (первый уровень опасности).

В Прикарпатье ночью 2-3 октября, а также 3 октября на Волыни, Ровенщине и Житомирщине прогнозируются заморозки в воздухе от 0 до 3° (второй уровень опасности).

Напомним, что аналитики компании MkWeather обнародовали подробный прогноз погоды на зиму 2025/2026 годов в Европе, где говорится, что в Украине сезон будет относительно мягким с периодическими осадками, однако существенные изменения ожидаются в январе и феврале.

Также Фокус писал, что 1 октября, в Украине ожидается резкое похолодание и распространение дождей.