Самые сильные морозы зимой ударят по Украине: где будет холоднее (инфографика)

Аналитики компании MkWeather обнародовали подробный прогноз погоды на зиму 2025/2026 годов в Украине и Европе. Основной вывод заключается в разделении континента на две зоны с кардинально разными погодными условиями.

Как сообщает MkWeather, зима ожидается чрезвычайно контрастной из-за сложного взаимодействия ряда климатических факторов. К ним относятся явление Ла-Нинья в Тихом океане, колебания Североатлантического осциллятора (НАО) и Арктического осциллятора (АО), а также состояние полярного вихря.

"Приближение зимы 2025/2026 годов обещает стать сезоном контрастных крайностей по всей Европе", — говорится в прогнозе.

Прогноз MKWeather на зиму Фото: Скриншот

Для Украины это означает двухзонную зиму. Сначала сезон будет относительно мягким с периодическими осадками. Однако самые существенные изменения ожидаются в январе и феврале.

Карта осадков Фото: Скриншот

"Январь и февраль могут принести сильные арктические морозы, снегопады и устойчивый снежный покров", — отмечают синоптики.

Холоднее всего должно быть в восточных и центральных областях Украины. Именно там ожидаются самые интенсивные арктические вспышки.

Ключевой причиной такого сценария является ожидаемое ослабление полярного вихря. Модели предусматривают возможность внезапного стратосферного потепления в начале 2026 года.

"Если такое событие произойдет, градиент температур по всей Евразии изменится, и блокирующие максимумы над Гренландией и Скандинавией зафиксируются, направляя холодный арктический воздух в центральную и южную Европу", — объясняют в MkWeather.

Это создает предпосылки для "исторического февральского холода". Он может стать наиболее существенным за последние десятилетия.

Отдельным фактором риска является быстрое распространение снежного покрова в Сибири. Это усиливает Сибирский максимум, который выталкивает холодные воздушные массы в направлении Европы.

"Этот фактор приводит к длительным похолоданиям и сильным снегопадам", — говорится в исследовании.

Прогноз для Западной Европы, наоборот, предусматривает штормовую и влажную погоду в декабре. Позже холод может добраться и до этих регионов.

Сезонный климатический прогноз от от от CFSv2 Фото: Скриншот

"Этот переход является критическим, поскольку он предусматривает зиму, которая начинается чрезвычайно штормовой на западе, но позже переходит в снежные и морозные условия во всем сердце континента", — отмечают аналитики.

Напомним, что подобные долгосрочные прогнозы базируются на анализе глобальных климатических моделей. Их точность может корректироваться по мере приближения зимнего сезона и получения новых метеорологических данных.

