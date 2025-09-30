Найсильніші морози взимку вдарять по Україні: де буде холодніше (інфографіка)

Аналітики компанії MkWeather оприлюднили детальний прогноз погоди на зиму 2025/2026 років в Україні та Європі. Основний висновок полягає у поділі континенту на дві зони з кардинально різними погодними умовами.

Як повідомляє MkWeather, зима очікується надзвичайно контрастною через складну взаємодію низки кліматичних чинників. До них належать явище Ла-Нінья в Тихому океані, коливання Північноатлантичного осцилятора (НАО) та Арктичного осцилятора (АО), а також стан полярного вихору.

"Наближення зими 2025/2026 років обіцяє стати сезоном контрастних крайнощів по всій Європі", — йдеться у прогнозі.

Прогноз MKWeather на зиму Фото: Скриншот

Для України це означає двозонну зиму. Спочатку сезон буде відносно м'яким з періодичними опадами. Проте найсуттєвіші зміни очікуються у січні та лютому.

Мапа опадів Фото: Скриншот

"Січень та лютий можуть принести сильні арктичні морози, снігопади та стійкий сніговий покрив", — зазначають синоптики.

Найхолодніше має бути у східних та центральних областях України. Саме там очікуються найінтенсивніші арктичні спалахи.

Ключовою причиною такого сценарію є очікуване ослаблення полярного вихору. Моделі передбачають можливість раптового стратосферного потепління на початку 2026 року.

"Якщо така подія відбудеться, градієнт температур по всій Євразії зміниться, і блокуючі максимуми над Гренландією та Скандинавією зафіксуються, спрямовуючи холодне арктичне повітря до центральної та південної Європи", — пояснюють у MkWeather.

Це створює передумови для "історичного лютневого холоду". Він може стати найбільш суттєвим за останні десятиліття.

Окремим чинником ризику є швидке поширення снігового покриву в Сибіру. Це посилює Сибірський максимум, який виштовхує холодні повітряні маси у напрямку Європи.

"Цей чинник призводить до тривалих похолодань та сильних снігопадів", — йдеться у дослідженні.

Прогноз для Західної Європи, навпаки, передбачає штормову та вологу погоду в грудні. Пізніше холод може дістатися і цих регіонів.

Сезонний кліматичний прогноз від від CFSv2 Фото: Скриншот

"Цей перехід є критичним, оскільки він передбачає зиму, яка починається надзвичайно штормовою на заході, але пізніше переходить у сніжні та морозні умови в усьому серці континенту", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, що подібні довгострокові прогнози базуються на аналізі глобальних кліматичних моделей. Їх точність може корегуватися в міру наближення зимового сезону та отримання нових метеорологічних даних.

Як повідомляв Фокус, з 1 жовтня в Україні очікується різке похолодання та поширення дощів.

Фокус також писав, що за даними метеорологині Віри Балабух, зима в Україні буде короткою та теплішою, ніж раніше.