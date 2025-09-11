Зима в Україні цього року буде короткою та теплішою, ніж раніше, — метеорологиня Балабух

Віра Балабух, яка є завідувачкою відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, розповіла про зміни клімату та про те, як це вплине на нашу країну. І саме людська діяльність являється основним каталізатором тих змін, які відбуваються із нашою планетою.

Related video

Про це Віра Балабух розповіла у інтерв'ю із академіком НАН України Володимиром Семиноженко, який підняв тему зміни клімату, адже хоча протягом історії Землі клімат змінювався постійно, зараз саме людство впливає на те, що температури поступово зростають, літо стає спекотнішим, а зими, в тому числі і в Україні, більш короткими та теплими.

Віра Балабух розповіла про зміни клімату

"Наприклад 2023 рік виявився найтеплішим із початку індустріального періоду: із середини 19 століття", - розповіла Балабух та зауважила, що температура, яка була в 2023 році, була і 100 000 років тому, і зараз планета є у катастрофічному стані, адже змінюються біосфера та водні ресурси.

І хоча найбільші зміни відчутні у полярних широтах, але на Україну це теж впливає.

"Вже давно встановлено що якщо зміни глобальної температури чи зміни середньої за рік температури повітря перевищують 1,5 градуса, то вони є уже небезпечними. А якщо перевищують два градуси – то вже стають незворотними. І це означає, що в Україні буде спекотно влітку, як в Дубаї, а також зміщуються кліматичні зони", - зауважила метеорологиня. Це вплине на сільське господарство, адже вже зараз в Україні ростуть та плодоносять культури, які раніше вважались більш тропічними.

Але якщо говорити про прогнози погоди на майбутнє, то Балабух зауважила, що зараз можна лише говорити про те, які тенденції будуть спостерігатись. Зима 2025 року буде залежати від зони антициклону, який формуватиметься в Атлантиці і до субтропіків до України буде приносити тепле повітря.

"Очікується, що середня за зиму температура повітря буде на 1-2 градуси вища за норму", - сказала Балабух та нагадала, що протягом останніх десятиліть температура повітря в Україні суттєво зростала і навіть в 2024 році температура в січні була такою, яка раніше спостерігалась у листопаді.

Сильних морозів не слід очікувати навіть у лютому. Температура коливатиметься від +5 до -5, але Балабух попередила про "арктичні вторгнення", коли вона може знизитись одразу на 10 градусів.

"Зима в Україні буде теплішою й коротшою, а морози та снігопади траплятимуться рідше, ніж раніше", - зауважила Віра Балабух.

За її словами, цей процес особливо посилиться у другій половині XXI століття: "Вже зараз зима більше схожа то на весну, то на осінь", — додала вона.

Нагадаємо, від аномальних природних явищ нині страждає увесь світ. І в Європі спостерігаються зливи та повені, який раніше ніколи не було. Так, цього тижня від урагану та підтоплень страждали іспанські курорти.

А на початку вересня у Києві стались потужні зливи, які буквально перетворили вулиці на річки.