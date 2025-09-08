Київ заливає: на Осокорках пройшов град, а в центрі міста дороги перетворились на річки (відео)

Синоптики попереджали про короткочасні дощі та зливи. Але дощ був настільки сильним, що на деяких вулицях вода піднялась вище коліна.

Київ у понеділок, 8 вересня, після обіду накрило сильним дощем. Внаслідок негоди у різних районах міста підтопило вулиці. Фокус зібрав, все, що відомо.

Київ заливає потужна злива

У КМДА повідомили про рясний дощ в Києві, нагадали контакти міських служб закликали під час грози уникати рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев та не паркувати поруч авто.

"У разі дощу під час керування автомобілем тримайте безпечну дистанцію з іншими автівками", — нагадали в КМДА.

А тим часом у соцмережах з'явилось відео, на якому можна побачити, що деякі вулиці, як от вулиця Міхновського біля станції метро Деміївська, повністю затопило. Проблеми із підтопленням спостерігались у кількох районах столиці.

А в столичному районі Осокорки пішов град.

В Гідрометцентрі повідомили, що 8-13 вересня на Київщині та в місті Києві погоду зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску, тому загалом опадів очікувалось. Але 9 вересня, за рахунок особливості погодних процесів над територією України на висотах, місцями є ймовірність дощів літнього характеру: це значить короткочасних за тривалістю, різних за інтенсивністю — від невеликих до помірних, з нерівномірним розподілом по території, вдень подекуди з грозою.

В Гідрометцентрі попередили про зливу Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики прогнозують східний та південно-східний вітер помірної швидкості.

"Температура не зазнає відчутних змін: нічна та ранкова прохолода вдень змінюватиметься комфортним теплом. Передбачаємо по області вночі мінімальну температуру 10-16 градусів тепла, вдень максимальну +21…+26; у столиці, як завжди, менша розбіжність температури: вночі +12…+15, вдень +24…+26", - повідомили у Гідрометцентрі.

А відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла що 8 та 9 вересня по Україні "ходитимуть дощі": "Десь із грозами, десь самотні. Тип опадів — локальні, періодичні, тому, якщо вам не дістанеться опадів, то можна просто насолоджуватися красивою осінньою хмарністю. Але передумови для дощів найближчі два дні в Україні є!", — розповіла Діденко.

Вона також повідомила що кардинальних змін із температурою не очікується.

І якщо 9 вересня знов очікуються дощі у Києві, то 10 вересня слід очікувати опадів на півдні, а 11-12-го вересня дощі можливі в західних областях.

"Проте все ж у більшості областей України переважатиме суха тепла погода із свіжими ночами та ранками", — резюмувала Діденко.

