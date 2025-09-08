Киев заливает: на Осокорках прошел град, а в центре города дороги превратились в реки (видео)

Синоптики предупреждали о кратковременных дождях и ливнях. Но дождь был настолько сильным, что на некоторых улицах вода поднялась выше колена.

Киев в понедельник, 8 сентября, после обеда накрыло сильным дождем. В результате непогоды в разных районах города подтопило улицы. Фокус собрал, все, что известно.

Киев заливает мощный ливень

В КГГА сообщили об обильном дожде в Киеве, напомнили контакты городских служб и призвали во время грозы избегать рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев и не парковать рядом авто.

"В случае дождя во время управления автомобилем держите безопасную дистанцию с другими автомобилями", — напомнили в КГГА.

А тем временем в соцсетях появилось видео, на котором можно увидеть, что некоторые улицы, такие как улица Михновского возле станции метро Демеевская, полностью затопило. Проблемы с подтоплением наблюдались в нескольких районах столицы.

А в столичном районе Осокорки пошел град.

В Гидрометцентре сообщили, что 8-13 сентября в Киевской области и в городе Киеве погоду будет предопределять поле высокого атмосферного давления, поэтому в целом осадков ожидалось. Но 9 сентября, за счет особенности погодных процессов над территорией Украины на высотах, местами есть вероятность дождей летнего характера: это значит кратковременных по продолжительности, различных по интенсивности — от небольших до умеренных, с неравномерным распределением по территории, днем местами с грозой.

В Гидрометцентре предупредили о ливневом дожде Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер умеренной скорости.

"Температура не претерпит ощутимых изменений: ночная и утренняя прохлада днем будет сменяться комфортным теплом. Предполагаем по области ночью минимальную температуру 10-16 градусов тепла, днем максимальную +21...+26; в столице, как всегда, меньшее расхождение температуры: ночью +12...+15, днем +24...+26", — сообщили в Гидрометцентре.

А известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 8 и 9 сентября по Украине "будут ходить дожди": "Где-то с грозами, где-то одинокие. Тип осадков — локальные, периодические, поэтому, если вам не достанется осадков, то можно просто наслаждаться красивой осенней облачностью. Но предпосылки для дождей ближайшие два дня в Украине есть!", — рассказала Диденко.

Она также сообщила что кардинальных изменений с температурой не ожидается.

И если 9 сентября вновь ожидаются дожди в Киеве, то 10 сентября следует ожидать осадков на юге, а 11-12-го сентября дожди возможны в западных областях.

"Однако все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и утрами", — резюмировала Диденко.

Также напомним, что в целом сентябрь будет теплым, с небольшим количеством дождей. Однако после 20 сентября в Украине ожидают похолодание и ночные заморозки.