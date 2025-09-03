Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2025 года: какие дни будут самыми тяжелыми (видео)

Ближайшие дни будут довольно непростыми, ведь 4 сентября ожидается сильная магнитная буря, и это будет самый сложный день на текущей неделе.

Related video

Всего в сентябре 2025 года будет несколько напряженных периодов, говорится в прогнозе Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Согласно прогнозу, календарь будет таким:

4 сентября — сильная магнитная буря;

14-15 сентября — двухдневная магнитная буря с пиком активности утром;

26 сентября — сильная магнитная буря.

Что касается сегодня, то по всей Украине ожидается сухая и солнечная погода. Киев тоже не станет исключением — температура воздуха составит +24+26 градусов. А если у вас болит голова, то это может быть связано с геомагнитной активностью, отметила синоптик Наталья Диденко. Однако уже вскоре геомагнитная активность придет в норму.

Стоит отметить, что магнитные и солнечные бури являются связанными явлениями. Солнечные бури — это возмущение на поверхности Солнца, выделяющее большое количество энергии, а магнитные — это реакция Земли на активность на Солнце.

Ранее стало известно, что в начале осени в Украине будут господствовать жаркий циклон и "бабье лето".

Также напомним, что в целом сентябрь будет теплым, с небольшим количеством дождей. Однако после 20 сентября в Украине ожидают похолодание и ночные заморозки.

В прошлом месяце Фокус писал о календаре магнитных бурь на август 2025 года. Тогда наблюдались пять сильных и около десяти умеренных магнитных бурь.