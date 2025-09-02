Жаркий циклон и "бабье лето" в начале осени: прогноз погоды от Натальи Диденко на 3 сентября

Украина попала в область высокого атмосферного давления и антициклона. Из-за этого жара в некоторых областях достигнет отметки +33 градуса.

Related video

В Украине погода 3 сентября ожидается в основном теплая, сухая и солнечная. Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко.

Западнее и восточнее Украины гуляют влажные атмосферные фронты, по регионам распространится сухая воздушная масса.

Погода в Украине 3 сентября будет жаркой

Жарче всего будет в южной части и в западных областях Украины — от +29 до +33 градусов. Температура воздуха на севере, в центре и на востоке ожидается в пределах +24…+29 градусов.

Свежее погода прогнозируется в Сумской, Черниговской и Харьковской областях — до +25 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует в Украине завтра малооблачную погоду, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, а в северных регионах — местами +6…+9 градусов.

Днем воздух прогреется местами до +30, а в юго-западной части и на Закарпатье — до +33 градусов.

Погода в Киеве 3 сентября

В Киеве 3 сентября метеоролог прогнозирует солнечную и сухую погоду. В ночные часы температура будет от +13 до +17 градусов.

"Очень сухая погода будет продолжаться, дождей будет не много, солнце — припекать. Только ночью будет ясно, что осень уже пришла", — заключила Диденко.

В Киевской области — малооблачно, осадков не прогнозируют, воздух в регионе прогреется до +29 градусов, сообщил "Украинский гидрометцентр".

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью 10-15, днем 24-29 градусов.

Напомним, после 20 сентября в Украине ожидают похолодание и заморозки по ночам. В целом сентябрь будет умеренно теплым, с малым количеством дождливых дней.

Фокус также писал о наступлении заморозков до −5 градусов 25 августа в селе Верхний Яловец на Закарпатье.