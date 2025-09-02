Спекотний циклон і "бабине літо" на початку осені: прогноз погоди від Наталії Діденко на 3 вересня
Україна потрапила в область високого атмосферного тиску й антициклону. Через це спека в деяких областях сягне позначки +33 градуси.
В Україні погода 3 вересня очікується переважно тепла, суха та сонячна. Про це розповіла українська синоптикиня Наталка Діденко.
На захід і схід від України гуляють вологі атмосферні фронти, регіонами пошириться суха повітряна маса.
Найспекотніше буде в південній частині та в західних областях України — від +29 до +33 градусів. Температура повітря на півночі, у центрі та на сході очікується в межах +24...+29 градусів.
Свіжіша погода прогнозується в Сумській, Чернігівській та Харківській областях — до +25 градусів.
Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує в Україні завтра малохмарну погоду, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 градусів, а в північних регіонах — місцями +6...+9 градусів.
Удень повітря прогріється місцями до +30, а в південно-західній частині та на Закарпатті — до +33 градусів.
Погода в Києві 3 вересня
У Києві 3 вересня метеорологиня прогнозує сонячну та суху погоду. У нічні години температура буде від +13 до +17 градусів.
"Дуже суха погода триватиме, дощів буде небагато, сонце — припікатиме. Тільки вночі буде ясно, що осінь уже прийшла", — підсумувала Діденко.
У Київській області — малохмарно, опадів не прогнозують, повітря в регіоні прогріється до +29 градусів, повідомив "Український гідрометцентр".
Вітер північно-східний, 3-8 м/с, температура вночі 10-15, вдень 24-29 градусів.
Нагадаємо, після 20 вересня в Україні очікують похолодання і заморозки ночами. Загалом вересень буде помірно теплим, з малою кількістю дощових днів.
Фокус також писав про настання заморозків до -5 градусів 25 серпня в селі Верхній Яловець на Закарпатті.