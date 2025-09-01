Сентябрь готовит неожиданность: когда в Украине ожидаются первые заморозки

На старте месяца в большинстве регионов удержится летнее тепло. Однако уже после 20 сентября синоптики прогнозируют похолодание и ночные заморозки.

Первый месяц осени в Украине в этом году будет больше напоминать продолжение лета. По данным синоптика Игоря Кибальчича, сентябрь в Европе в целом будет умеренно теплым и малодождевым, поскольку на погодные условия будут влиять преимущественно антициклоны.

По словам Кибальчича, в течение 1-7 сентября в Украине ожидается теплая, а местами даже жаркая погода. Самые высокие температуры прогнозируются в южных, восточных и центральных областях. Атмосферные условия будут способствовать поступлению горячего воздуха из южных широт, а устойчивое высокое давление не позволит образовываться дождевым облакам. Поэтому в начале сентября в стране будет преобладать дефицит осадков.

Впрочем, вторая половина месяца будет другой. В третьей декаде сентября на территорию Украины начнут поступать холодные массы из Арктики. Первые заморозки в Украине возможны после 20 числа на поверхности почвы, прежде всего в северных, восточных и западных регионах.

Как пояснили в Украинском гидрометеорологическом центре, климатические условия сентября в Украине по многолетним наблюдениям имеют особенности. Средняя месячная температура обычно составляет 13-17 °С, на юге местами поднимается до 18-20 °С, в горных районах колеблется в пределах 9-15 °С. Абсолютный минимум в разные годы достигал от — 11 до — 8,88,8 °С, а максимум достигал от 30,7 до 38,8 °С.

Среднее количество осадков в сентябре составляет 37-74 мм. На юге показатель обычно ниже — 28-36 мм, тогда как в Карпатском регионе он может превышать 100 мм.

Что касается нынешнего прогноза, то по информации синоптиков, в сентябре 2025 года средняя месячная температура составит 13-18 °С, в Карпатах — 11-12 °С. Это соответствует климатической норме. Осадков ожидается 37-76 мм, в горных районах — до 106 мм, что также в пределах многолетних показателей.

Напомним, в горном селе Верхний Яловец Селятинской общины на Буковине 25 августа утром зафиксировали пятиградусный мороз.

Как сообщал Фокус, в начале недели малоактивные атмосферные фронты принесут на территорию некоторых областей Украины небольшие грозовые дожди.