Вересень готує несподіванку: коли в Україні очікуються перші заморозки

На старті місяця в більшості регіонів утримається літнє тепло. Проте вже після 20 вересня синоптики прогнозують похолодання та нічні заморозки.

Перший місяць осені в Україні цього року більше нагадуватиме продовження літа. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, вересень в Європі загалом буде помірно теплим і малодощовим, оскільки на погодні умови впливатимуть переважно антициклони.

За словами Кібальчича, протягом 1–7 вересня в Україні очікується тепла, а подекуди навіть спекотна погода. Найвищі температури прогнозуються у південних, східних та центральних областях. Атмосферні умови сприятимуть надходженню гарячого повітря з південних широт, а стійкий високий тиск не дасть змоги утворюватися дощовим хмарам. Тож на початку вересня в країні переважатиме дефіцит опадів.

Втім, друга половина місяця буде іншою. У третій декаді вересня на територію України почнуть надходити холодні маси з Арктики. Перші заморозки в Україні можливі після 20 числа на поверхні ґрунту, передусім у північних, східних та західних регіонах.

Як пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі, кліматичні умови вересня в Україні за багаторічними спостереженнями мають особливості. Середня місячна температура зазвичай становить 13–17 °С, на півдні подекуди підіймається до 18–20 °С, у гірських районах коливається в межах 9–15 °С. Абсолютний мінімум у різні роки досягав від — 11 до — 8,88,8 °С, а максимум сягав від 30,7 до 38,8 °С.

Середня кількість опадів у вересні становить 37–74 мм. На півдні показник зазвичай нижчий — 28–36 мм, тоді як у Карпатському регіоні він може перевищувати 100 мм.

Щодо цьогорічного прогнозу, то за інформацією синоптиків, у вересні 2025 року середня місячна температура становитиме 13–18 °С, у Карпатах — 11–12 °С. Це відповідає кліматичній нормі. Опадів очікується 37–76 мм, у гірських районах — до 106 мм, що також у межах багаторічних показників.

Нагадаємо, у гірському селі Верхній Яловець Селятинської громади на Буковині 25 серпня вранці зафіксували п’ятиградусний мороз.

Як повідомляв Фокус, на початку тижня малоактивні атмосферні фронти принесуть на територію деяких областей України невеликі грозові дощі.