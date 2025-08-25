Мороз у серпні: на Буковині зафіксували −5 градусів (фото)

У гірському селі Верхній Яловець Селятинської громади 25 серпня вранці зафіксували п’ятиградусний мороз.

За інформацією голови Селятинської громади Валерія Полянчука, температура повітря вранці опустилася до −5 градусів, передає спільнота Новоселиччини Novosgram. Він опублікував у соцмережах фото термометра та зазначив, що мороз настав раніше, ніж очікувалося після тривалого тепла.

"Якось трохи зарано мороз, бо останні часи було тепло, але я памʼятаю у дитинстві коли наставала пора іти до школи, то покійна бабка накривала квіти аби не замерзли що на перший дзвоник були нам на свято. Що маємо те маємо, за все слава Богу", — написав Валерій Полянчук

У серпні на Буковині зафіксували мінусову температуру Фото: Facebook У серпні на Буковині зафіксували мінусову температуру Фото: Facebook

Погода 25 серпня в Україні: що прогнозували синоптики

Зазначимо, що за даними Укргідрометцентру, 25 серпня по Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на Лівобережжі та місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях можливий короткочасний дощ, вдень опади прогнозуються на Волині та Рівненщині, на решті території — без дощу. Вітер західний 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 7–12°, вдень 15–20°, у південних областях 19–24°; у Карпатах вночі 3–8°, вдень 11–16°.

Погода в Україні 25 серпня Фото: Укргідрометцентр

Також Фокус писав, що вже 26 серпня у Києві повітря прогріється лише до +16°. Проте є й приємні новини — спека ще повернеться, і температура знову підвищиться. Зокрема, синоптикиня Наталія Діденко попередила, що 26 серпня день буде синоптично "некомфортним" — через стрибки атмосферного тиску важливо прислухатися до самопочуття. За її прогнозом, дощі очікуються на півночі та північному заході України, а також локально — на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами.

До цього очікувалося, що осіннє похолодання дійде до України вже наступного тижня, а вночі температура подекуди опуститься до +6°. За словами Ігоря Кибальчича, перші ознаки холоднішої погоди стануть помітні вже з понеділка, 25 серпня. В цей час над Україною встановиться антициклон із центром над Білоруссю, що спричинить зростання атмосферного тиску.

Загалом, погодні зміни почалися з 23 серпня через циклон Lukas, який входить до потужної циклонічної системи разом із двоюрідними "братами" Severin та Roger. Прогнозувалося, що 23 серпня атмосферні фронти принесуть опади у центральні, східні та південні області України, тоді як захід та північ залишаться переважно без дощу, з підвищеним атмосферним тиском.