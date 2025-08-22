Циклон Lukas наближається: Діденко прогнозує дощі та грози по всій Україні
З 23 серпня в Україні очікуються значні погодні зміни через наближення середземноморського циклону Lukas. На заході та півночі країни буде сухо, тоді як центр, південь та схід зазнають дощів і гроз.
За інформацією синоптикині Наталки Діденко, циклон Lukas, який входить до потужної циклонічної системи разом із двоюрідними "братами" Severin та Roger, поступово переміщуватиметься на схід. 23 серпня атмосферні фронти принесуть опади у центральні, східні та південні області України, тоді як захід та північ залишаться переважно без дощу, з підвищеним атмосферним тиском.
Температура повітря в більшості областей коливатиметься вдень від +18 до +24 градусів, місцями +16-19 градусів. На сході очікуються тепліші умови – до +30 градусів.
У Києві на День прапора, 23 серпня, істотних опадів не передбачається, денна температура +20-22 градуси. Натомість 24 серпня можливий невеликий дощ, буде вітряно, температура вдень +18-20 градусів.
На День Незалежності, 24 серпня, короткочасні дощі найбільш ймовірні у західних областях, частково на півночі та у центрі. Південь та схід країни залишаться сухими. Загалом, температура вдень на заході +15-19 градусів, на півночі та в центрі +18-23 градуси, на півдні та сході +23-28 градусів.
Синоптикиня також відзначає, що кінець літа принесе більш прохолодні ночі, але наприкінці серпня спека ще може повернутися.
Як повідомляє Укргідрометцентр у Facebook, у суботу в Україні, за винятком західних областей, очікуються помірні дощі, а у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями – сильні з грозами. У південно-східних регіонах можливий град та шквали вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9-14°, вдень – 17-22°; на південному сході вночі 15-20°, вдень – 26-31°.
Натомість у неділю та понеділок у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі коливатиметься 7-12°, вдень – 15-22°, на півдні та південному сході країни вночі 12-17°, вдень – 22-27°.
