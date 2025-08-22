Циклон Lukas наближається: Діденко прогнозує дощі та грози по всій Україні

З 23 серпня в Україні очікуються значні погодні зміни через наближення середземноморського циклону Lukas. На заході та півночі країни буде сухо, тоді як центр, південь та схід зазнають дощів і гроз.

Related video

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, циклон Lukas, який входить до потужної циклонічної системи разом із двоюрідними "братами" Severin та Roger, поступово переміщуватиметься на схід. 23 серпня атмосферні фронти принесуть опади у центральні, східні та південні області України, тоді як захід та північ залишаться переважно без дощу, з підвищеним атмосферним тиском.

Температура повітря в більшості областей коливатиметься вдень від +18 до +24 градусів, місцями +16-19 градусів. На сході очікуються тепліші умови – до +30 градусів.

У Києві на День прапора, 23 серпня, істотних опадів не передбачається, денна температура +20-22 градуси. Натомість 24 серпня можливий невеликий дощ, буде вітряно, температура вдень +18-20 градусів.

На День Незалежності, 24 серпня, короткочасні дощі найбільш ймовірні у західних областях, частково на півночі та у центрі. Південь та схід країни залишаться сухими. Загалом, температура вдень на заході +15-19 градусів, на півночі та в центрі +18-23 градуси, на півдні та сході +23-28 градусів.

Синоптикиня також відзначає, що кінець літа принесе більш прохолодні ночі, але наприкінці серпня спека ще може повернутися.

Як повідомляє Укргідрометцентр у Facebook, у суботу в Україні, за винятком західних областей, очікуються помірні дощі, а у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями – сильні з грозами. У південно-східних регіонах можливий град та шквали вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9-14°, вдень – 17-22°; на південному сході вночі 15-20°, вдень – 26-31°.

Натомість у неділю та понеділок у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі коливатиметься 7-12°, вдень – 15-22°, на півдні та південному сході країни вночі 12-17°, вдень – 22-27°.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав, що після серпневої спеки в Україну прийдуть дощі, які накриють більшість областей вже 22 серпня. Синоптики поділились прогнозом погоди й попередили про I рівень небезпечності.

Також повідомлялося, що активний циклон із країн Середземномор'я з 22 серпня принесе в Україну грози, сильні зливи та шквальний вітер. На південному сході буде спекотна погода, місцями до +34 градусів.