Циклон Lukas приближается: Диденко прогнозирует дожди и грозы по всей Украине

С 23 августа в Украине ожидаются значительные погодные изменения из-за приближения средиземноморского циклона Lukas. На западе и севере страны будет сухо, тогда как центр, юг и восток испытают дожди и грозы.

Related video

По информации синоптика Натальи Диденко, циклон Lukas, который входит в мощную циклоническую систему вместе с двоюродными "братьями" Severin и Roger, постепенно будет перемещаться на восток. 23 августа атмосферные фронты принесут осадки в центральные, восточные и южные области Украины, тогда как запад и север останутся преимущественно без дождя, с повышенным атмосферным давлением.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться днем от +18 до +24 градусов, местами +16-19 градусов. На востоке ожидаются более теплые условия — до +30 градусов.

В Киеве на День флага, 23 августа, существенных осадков не предвидится, дневная температура +20-22 градуса. Зато 24 августа возможен небольшой дождь, будет ветрено, температура днем +18-20 градусов.

На День Независимости, 24 августа, кратковременные дожди наиболее вероятны в западных областях, частично на севере и в центре. Юг и восток страны останутся сухими. В общем, температура днем на западе +15-19 градусов, на севере и в центре +18-23 градуса, на юге и востоке +23-28 градусов.

Синоптик также отмечает, что конец лета принесет более прохладные ночи, но в конце августа жара еще может вернуться.

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, в субботу в Украине, за исключением западных областей, ожидаются умеренные дожди, а в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях местами — сильные с грозами. В юго-восточных регионах возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем — 17-22°; на юго-востоке ночью 15-20°, днем — 26-31°.

Зато в воскресенье и понедельник в большинстве областей пройдут кратковременные дожди. Температура ночью будет колебаться 7-12°, днем — 15-22°, на юге и юго-востоке страны ночью 12-17°, днем — 22-27°.

Напомним, недавно Фокус писал, что после августовской жары в Украину придут дожди, которые накроют большинство областей уже 22 августа. Синоптики поделились прогнозом погоды и предупредили о I уровне опасности.

Также сообщалось, что активный циклон из стран Средиземноморья с 22 августа принесет в Украину грозы, сильные ливни и шквальный ветер. На юго-востоке будет жаркая погода, местами до +34 градусов.