Погода в Украине "испортится": куда надвигаются грозы и даже град со шквалами (карта)

После августовской жары в Украину придут дожди, которые накроют большинство областей уже 22 августа. Синоптики поделились прогнозом погоды и предупредили о I уровне опасности.

В конце этой недели в регионах прольются дожди, а температура опустится до комфортных показателей. Об этом известно из публикации Укргидрометцентра в Facebook.

Погода 22 августа: прогноз синоптиков

В целом погода будет облачной с прояснениями. Днем в западных, северных, большинстве центральных, а также Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные дожди, местами возможны ливни. Во всех этих регионах кроме запада также будут бушевать грозы, а в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины будет сухо.

Прогноз погоды на 22 августа Фото: Укргидрометцентр

Столбики термометров будут фиксировать 23-33 градуса тепла. На севере будет несколько прохладнее — от 20 до 25, а на западе показатели будут еще ниже — от 17 до 22. Ветер преимущественно будет юго-западным, 7-12 м/с.

Погода сегодня: где будут бушевать грозы

Днем 22 августа залютуют грозы в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики Укргидрометцентра объявили из-за этого I (желтый) уровень опасности.

Области, где объявлен желтый уровень опасности Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупредили они.

Погода в Киеве: прогноз на 22 августа

Погода на сегодня в Киеве также будет облачной с прояснениями. В столице ожидается умеренный дождь, ветер будет юго-западным, 7-12 м/с. Столбики термометров будут фиксировать от +21 до +23 градусов.

В Киевской области, согласно прогнозу погоды, местами возможны град и шквалы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко информировала, что на День Независимости 24 августа в большинство регионов вернется солнечная и умеренно теплая погода. Дожди ожидаются только на западе.

