Погода в Україні "зіпсується": куди насуваються грози й навіть град зі шквалами (карта)

Після серпневої спеки в Україну прийдуть дощі, які накриють більшість областей вже 22 серпня. Синоптики поділились прогнозом погоди й попередили про I рівень небезпечності.

Наприкінці цього тижня у регіонах проллються дощі, а температура опуститься до комфортних показників. Про це відомо з публікації Укргідрометцентру у Facebook.

Погода 22 серпня: прогноз синоптиків

Загалом погода буде хмарною з проясненнями. Вдень у західних, північних, більшості центральних, а також Одеській і Миколаївській областях очікуються помірні дощі, місцями можливі зливи. В усіх цих регіонах окрім заходу також вируватимуть грози, а в окремих районах прогнозують град і шквали 15-20 м/с. На решті території України буде сухо.

Прогноз погоди на 22 серпня Фото: Укргідрометцентр

Стовпчики термометрів фіксуватимуть 23-33 градуси тепла. На півночі буде дещо прохолодніше — від 20 до 25, а на заході показники будуть ще нижчими — від 17 до 22. Вітер переважно буде південно-західним, 7-12 м/с.

Погода сьогодні: де вируватимуть грози

Вдень 22 серпня залютують грози у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с. Синоптики Укргідрометцентру оголосили через це I (жовтий) рівень небезпечності.

Області, де оголошений жовтий рівень небезпечності Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попередили вони.

Погода в Києві: прогноз на 22 серпня

Погода на сьогодні в Києві також буде хмарною з проясненнями. У столиці очікується помірний дощ, вітер буде південно-західним, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від +21 до +23 градусів.

У Київській області, відповідно до прогнозу погоди, місцями можливі град та шквали 15-20 м/с. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко інформувала, що на День Незалежності 24 серпня у більшість регіонів повернеться сонячна й помірно тепла погода. Дощі очікуються лише на заході.

