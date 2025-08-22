Антарктида невблаганно змінюється і весь світ відчує це: що чекає на планету в майбутньому

Нове дослідження підтверджує різкі та тривожні зміни в Антарктиді, які значно посиляться в майбутньому. Вчені вважають, що вони матимуть значно серйозніші наслідки, ніж вважалося раніше.

Вкритий льодом континент і Південний океан, що оточує його, зазнають різких і тривожних змін: морський лід стрімко тане, шельфові льодовики тануть швидше, крижані щити, що вкривають континент, наближаються до критичної точки, а життєво важливі океанські течії дедалі більше демонструють ознаки уповільнення, пише Science Alert.

Нове дослідження, проведене командою з Австралійського національного університету, Університету Монаша та Університету Південного Уельсу, показує, що ці різкі зміни вже відбуваються, а в майбутньому, ймовірно, значно посиляться. Автори дослідження спостерігали ці разючі зміни під час польових робіт на льоду і дійшли висновку, що ці зміни несуть у собі погані новини для дикої природи по всій земній кулі. Ба більше, зміни, ймовірно, матимуть набагато серйозніші наслідки, ніж вважалося раніше.

Різкі зміни в Антарктиді

Різка зміна визначається як кліматичний або екологічний зсув, що відбувається набагато швидше очікуваного. Вони викликають особливу тривогу, оскільки можуть посилюватися. Наприклад, танення морського льоду дозволяє океанам нагріватися швидше, що призводить до танення ще більшої кількості морського льоду. Після того як вони відбулися, їх може бути важко або навіть неможливо повернути назад у розумні для людини терміни.

Раніше вважалося, що поступове потепління призведе до поступових змін в Антарктиді, проте сьогодні вчені спостерігають щось зовсім інше. Дані також вказують на те, що в останні десятиліття навколишнє середовище Антарктиди загалом набагато стриманіше реагувало на потепління клімату, спричинене людиною, порівняно з Арктикою. Однак близько 10 років тому вчені зафіксували різкі зміни.

Наслідки скорочення морського льоду

Дослідження показали, що природні системи Антарктиди тісно переплетені: коли одна з них виходить з ладу, це може спричинити каскадні ефекти. Морський лід навколо Антарктиди стрімко тане з 2014 року — зараз площа морського льоду скорочується вдвічі швидше, ніж площа арктичного морського льоду. Дані вказують, що ці зміни, які розгортаються, безпрецедентні й виходять далеко за рамки природної мінливості минулих століть.

Важливі океанічні течії сповільнюються

Вчені також виявили, що танення льоду фактично уповільнює глибоководну циркуляцію океану навколо Антарктиди. Танення льоду фактично уповільнює глибоководну циркуляцію океану навколо Антарктиди. Ця система глибинних течій, відома як Антарктична циркуляція, відіграє найважливішу роль у регулюванні клімату Землі, поглинаючи вуглекислий газ і розподіляючи тепло.

У Північній півкулі Атлантична меридіональна циркуляція сповільнюється. Зараз ми спостерігаємо аналогічний ризик у течіях Південного океану.

Втрата крижаних щитів

Західно-Антарктичний крижаний щит, а також деякі регіони Східної Антарктиди нині втрачають лід, сприяючи підвищенню рівня моря. Дані вказують, що з 1990-х років втрата льоду збільшилася в рекордні 6 разів.

Водночас лише Західно-Антарктичний крижаний щит містить достатньо льоду, щоб підняти рівень світового океану більш ніж на 5 метрів. Тепер учені вважають, що ми наближаємося до моменту, коли крижаний щит може зруйнуватися навіть без істотного подальшого потепління, хоча це може тривати століття або тисячоліття.

Екосистеми під загрозою

Вчені виявили, що біологічні системи Антарктиди, ймовірно, зазнають раптових змін. Підводні та наземні екосистеми змінюються під впливом потепління, нестабільної льодової обстановки та діяльності людини, що призводить до забруднення і появи інвазивних видів.

Що чекає на планету в майбутньому?

Антарктиду часто розглядають як символ ізоляції та сталості, але континент зараз змінюється з тривожною швидкістю — набагато швидше, ніж припускали вчені. Ці різкі зміни значною мірою зумовлені додатковим теплом, накопиченим десятиліттями неконтрольованих викидів парникових газів.

Учені вважають, що єдиний спосіб уникнути подальших різких змін — швидко скоротити викиди, щоб стримати потепління на рівні до 1,5 °C. На жаль, навіть якщо людству вдасться стримати потепління, багато змін уже почалися — зрештою те, що відбувається в Антарктиді, не залишиться там.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, коли Антарктида не була покрита льодом і чому. Ще більш тривожно те, що це може повторитися в майбутньому.

