Щось у льодах Антарктиди видає сигнали, що не піддаються законам фізики: ніхто не знає, що це

Дослідники виявили, що з антарктичного льоду виходять якісь дивні радіосигнали й ніхто не знає, чому. Науковці намагаються знайти пояснення цьому дивацтву, але поки що марно.

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Дослідники з Пенсільванського університету використовували детектор космічних частинок і виявили дивні сигнали, що "кидають виклик сучасному розумінню фізики елементарних частинок", які виходять із льодів крижаного континенту, пише Futurism.

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Антарктида видає дивні радіосигнали

Детектор частинок, який виявив дивні сигнали, належить до низки інструментів, відомих як Антарктична імпульсна перехідна антена (ANITA). По суті, пристрій створений на основі повітряних куль і зазвичай виявляє частинки, відбиті на землю з космосу — це зробило відкриття ще більш дивним. Результати дослідження вказують на те, що сигнали, зчитувані пристроєм, мабуть, виходили з-під горизонту.

За словами співавтора дослідження, доцента фізики та астрономії в Пенсільванському університеті Стефані Віссел, вони з колегами шукали крихітні, позбавлені електричного заряду частинки нейтрино, коли натрапили на дивні хвилі.

Автори дослідження зазначали, що радіохвилі, виявлені командою, перебували під дуже крутими кутами — приблизно на 30 градусів нижче за поверхню льоду. За словами Віссел, у них із командою досі немає пояснення того, чим можуть бути спричинені ці аномалії, проте вчені вважають, що вони, найімовірніше, не являють собою нейтрино.

Детектор частинок, який виявив дивні сигнали, належить до низки інструментів, відомих як Антарктична імпульсна перехідна антена Фото: Stephanie Wissel

Проблеми нейтрино

Проблема з нейтрино, які удосталь присутні у Всесвіті, проте зазвичай випускаються джерелами надвисокої енергії, наприклад, надновими або прискорювачами частинок, полягає в тому, що вчених просто не має достатньої кількості чутливих інструментів для їх виявлення. Саме тому команда ANITA спочатку полювала за ними.

За словами Віссел, у будь-який момент через наш ніготь проходить мільярд нейтрино, але насправді вони не взаємодіють. У результаті вчені стикаються з проблемою: якщо вчені виявляють нейтрино, це означає, що вони пройшли весь шлях, не взаємодіючи ні з чим іншим. По суті, вчені могли б виявити нейтрино, що перебуває з краю спостережуваного Всесвіту.

Після порівняння показань ANITA з іншими детекторами нейтрино команда була впевнена, що те, що вони бачили, було чимось іншим, що здавалося дивним. Віссел зазначає, що у них немає остаточної відповіді, проте вони з колегами вважають, що розгадка лежить у якомусь цікавому ефекті поширення радіохвиль, що відбувається поблизу льоду, а також поблизу горизонту — на жаль, команда не до кінця розуміє цей ефект.

З наближенням 20-річчя ANITA, NASA, Penn State та інші інститути працюють над розробкою більш чутливого приладу на повітряній кулі для виявлення частинок, таких як нейтрино. Відомий як Payload for Ultrahigh Energy Observations (PUEO), новий детектор і більший, і краще справляється з детективною роботою для дрібніших частинок.

Раніше Фокус писав про те, що під 1,6 км льоду в Антарктиді знайдено загублений стародавній світ: що зберігається в "капсулі часу".