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Технологии и наука

Что-то во льдах Антарктиды издает сигналы, не поддающиеся законам физики: никто не знает, что это

лед в антарктиде
Фото: USGS | Ученые засекли странный радиосигнал изо льдов Антарктиды

Исследователи обнаружили, что из антарктического льда исходят какие-то странные радиосигналы и никто не знает, почему. Ученые пытаются найти объяснение этой странности, но пока тщетно.

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Исследователи из Пенсильванского университета использовали детектор космических частиц и обнаружили странные сигналы, "бросающие вызов современному пониманию физики элементарных частиц", исходящие изо льдов ледяного континента, пишет Futurism.

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Антарктида издает странные радиосигналы

Детектор частиц, обнаруживший странные сигналы, относится к ряду инструментов, известных как Антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA). По сути, устройство создано на основе воздушных шаров и обычно обнаруживает частицы, отраженные на землю из космоса — это сделало открытие еще более странным. Результаты исследования указывают на то, что сигналы, считываемые устройством, по-видимому, исходили из-под горизонта.

По словам соавтора исследования, доцента физики и астрономии в Пенсильванском университете Стефани Виссел, они с коллегами искали крошечные, лишенные электрического заряда частицы нейтрино, когда наткнулись на странные волны.

Авторы исследования отмечали, что радиоволны, обнаруженные командой, находились под очень крутыми углами — примерно на 30 градусов ниже поверхности льда. По словам Виссел, у них с командой до сих пор нет объяснения того, чем могут быть вызваны эти аномалии, однако ученые полагают, что они скорее всего, не представляют собой нейтрино.

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Детектор частиц, обнаруживший странные сигналы, относится к ряду инструментов, известных как Антарктическая импульсная переходная антенна
Фото: Stephanie Wissel

Проблемы нейтрино

Проблема с нейтрино, которые в изобилии присутствует во Вселенной, однако обычно испускаются источниками сверхвысокой энергии, например, сверхновыми или ускорителями частиц, заключается в том, что у ученых попросту нет достаточного количества чувствительных инструментов для их обнаружения. Именно поэтому команда ANITA изначально охотилась за ними.

По словам Виссел, в любой момент через наш ноготь проходит миллиард нейтрино, но на самом деле они не взаимодействуют. В результате ученые сталкиваются с проблемой: если ученые обнаруживают нейтрино, это означает, что они прошли весь путь, не взаимодействуя ни с чем другим. По сути, ученые могли бы обнаружить нейтрино, пребывающее с края наблюдаемой Вселенной.

После сравнения показаний ANITA с другими детекторами нейтрино команда была уверена, что то, что они видели, было чем-то другим, что казалось удивительным. Виссел отмечает, что у них нет окончательного ответа, однако они с коллегами полагают, что разгадка лежит в каком-то интересном эффекте распространения радиоволн происходит вблизи льда, а также вблизи горизонта — увы, команда не до конца понимает этот эффект.

С приближением 20-летия ANITA, NASA, Penn State и другие институты работают над разработкой более чувствительного прибора на воздушном шаре для обнаружения частиц, таких как нейтрино. Известный как Payload for Ultrahigh Energy Observations (PUEO), новый детектор и больше, и лучше справляется с детективной работой для более мелких частиц.

Ранее Фокус писал о том, что под 1,6 км льда в Антарктиде найден затерянный древний мир: что хранится в "капсуле времени".