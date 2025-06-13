Под 1,6 км льда в Антарктиде найден затерянный древний мир: что хранится в "капсуле времени"

В новом исследовании ученые обнаружили обширный древний ландшафт, представляющий собой «капсулу времени» возрастом более 34 миллионов лет. Все это время уникальный ландшафт оставался погребенным под 1,6 км льда в Восточной Антарктиде.

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Скрытая местность, обнаруженная учеными, находится в отдаленном регионе, известном как Земля Уилкса — часть Восточной Антарктиды размером с Бельгию, расположенная вдали от береговой линии. Ученые использовали спутниковые данные и проникающий сквозь лед радар и обнаружили, что затерянный древний мир, спрятанный подо льдом, когда-то имел реки, леса, а возможно и пальмы, пишет Daily Mail.

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Древняя "капсула времени" в Антарктиде

По словам ведущего автора исследования из Даремского университета, профессора Стюарта Джеймисона, ранее пыльца была обнаружена вдоль близлежащего побережья Антарктиды, что является ярким свидетельством некогда пышной среды.

В новом исследовании ученые обнаружили, что погребенный ландшафт охватывает более 31 000 квадратных километров. Авторы исследования также отмечают, что новое открытие похоже на обнаружение "капсулы времени".

Десятки миллионов лет назад, когда континенты постепенно смещались, Антарктида дрейфовала к Южному полюсу. Именно это движение помогло сформировать мощное океаническое течение вокруг континента, изолировав его от более теплых вод. В то же время уровень углекислого газа в атмосфере упал, охладив планету.

В совокупности эти изменения спровоцировали образование массивных ледяных щитов, превратив Антарктиду в замерзшую пустыню, которую мы знаем сегодня. По словам профессора Джеймисона, земля под Восточно-Антарктическим ледяным щитом менее известна, чем поверхность Марса. Теперь ученые изучают небольшую часть этого ландшафта, чтобы узнать, что она может рассказать об эволюции ландшафта и ледяного щита.

Под антарктическим льдом обнаружили скрытую "капсулу времени" Фото: Nature

Древний ландшафт, погребенный под ледяным щитом

Авторы исследования обнаружили впечатляющий древний ландшафт, погребенный под толстым ледяным щитом Антарктиды, обнаружив возвышающиеся хребты и глубокие долины, запертые во льдах в течение миллионов лет.

Новое исследование выявило три массивных блока возвышенной земли, каждый размером от 120 до 168 километров в длину и до 85 километров в ширину, разделенных долинами шириной до 40 километров. Они также погружаются вглубь почти на 1200 метров. В отличие от многих ледников, которые измельчают местность под ними, лед в этой части Восточной Антарктиды чрезвычайно холодный и медленно движущийся, смещаясь менее чем на 4,8 метра в год.

Ученые пришли к выводу, что это медленное движение сохранило ландшафт в замечательных деталях. Исследователи называют это "холодным" ледяным щитом, то есть лед вмерз в землю и вызывает минимальную эрозию. По словам другого соавтора исследования, профессора экологической геофизики Нила Росса, примечательно, что обнаруженная "капсула времени" в течение многих лет скрывалась на виду и может многое рассказать о ранней и долгосрочной истории Восточно-Антарктического ледяного щита. Более того, ученые считают, что новые данные помогут понять, что будет с антарктическим ледяным щитом из-за будущего изменения климата.

Как менялся ландшафт Антарктиды

В новом исследовании ученые использовали спутниковые снимки для обнаружения едва заметных неровностей поверхности и запустили компьютерные модели, чтобы отследить, как ландшафт менялся с течением временем.

Теперь ученые считают, что сохранившаяся местность предлагает редкое окно в глубокое прошлое Антарктиды, задолго до того, как лед полностью поглотил континент. По словам профессора Джеймисона, они с коллегами обнаружили, что древняя поверхность земли вовсе не была размыта ледяным щитом, на самом деле она выглядит так, будто ее создали реки до того, как появился лед. Предполагается, что в то время, Антарктида была покрыта полноводными реками и густыми лесами, процветающими в умеренном климате.

Примерно 14 миллионов лет назад расширяющийся Восточно-Антарктический ледниковый щит покрыл эту область льдом. Даже в более поздние теплые периоды, такие как середина плиоцена, около 3 миллионов лет назад, регион оставался замороженным. Окружающий лед мог частично растаять во время более теплых периодов, этого было недостаточно, чтобы обнажить скрытую древнюю местность. Именно поэтому это открытие так важно сегодня, когда Земля приближается к уровням углекислого газа и температурам, не виданным с тех дней без льда.

Ранее Фокус писал о том, что подо льдами Антарктиды обнаружили огромный "скрытый мир": ученые создали уникальную карту.