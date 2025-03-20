Подо льдами Антарктиды обнаружили огромный "скрытый мир": ученые создали уникальную карту

Исследователи отмечают, что новая карта показывает, как ледяной континент выглядит под огромными ледяными щитами.

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Антарктида — вовсе не плавающая глыба льда как Арктика. Под ее замерзшей поверхностью расположен сплошной континент, усеянный горами, скалистыми ландшафтами и извергающими золото вулканами. Этот скрытый мир теперь был запечатлен учеными в ошеломляющих подробностях, пишет IFLScience.

В новом новаторском исследовании команда во главе с учеными из Британской антарктической службы (BAS) раскрыла ошеломляющий "скрытый мир" Антарктиды в невероятных подробностях. В ходе исследования ученые создали карту Bedmap3, для чего были использованы предыдущие исследования, охватывающие 60-летний период.

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Данные использованные учеными были собраны с помощью спутников, самолетов и кораблей. Для картографирования коренной породы, спрятанной под ледяным щитом, средняя толщина которого составляет 2 148 метров, ученые использовали различные методы визуализации, в том числе радар, сейсмическое отражение и гравитационные измерения.

В целом для создания карты было использовано 82 миллиона точек данных, нанесенных на сетку с шагом 500 метров. Отметим, это уже третья попытка картографировать скальное дно Антарктиды и ученые отмечают, что в ней представлено более чем вдвое больше точек данных, чем в предыдущей версии Bedmap2.

Новая карта "скрытого мира" под Антарктидой показывает многие географические объекты в значительно более четких деталях, включая глубокие долины ледяного континента, скалистые горы и регионы, где плавающие шельфовые ледники выступают над океаном на краю континента.

Bedmap3 открывает новые возможности изучения топографии Антарктиды Фото: Scientific Data

Авторы исследования отмечают, многие из улучшений карты стали возможными благодаря недавним технологическим достижениям и новым экспедициям, особенно в Восточную Антарктиду — самую большую и наименее исследованную часть континента. Отметим, что этот регион включает не только внутреннюю часть, но также представлен огромным ледяным щитом, который во многом остается недоступным для ученых из-за своей отдаленности. Будучи одним из самых нетронутых районов мира, Восточная Антарктида уже давно представляет трудности для исследователей, что делает ее центром усиленного изучения в последние годы.

В будущем карту планируют использовать для лучшего понимания и будущей эволюции антарктических ледяных щитов — важнейший вопрос заключается в том, как изменение климата Земли в дальнейшем повлияет на ледяного гиганта. Например, новая карта указывает, что уровень мирового океана в будущем может подняться примерно на 58 метров, если Антарктида утратит весь свой лед.

По словам ведущего автора исследования, гляциолога из BAS, доктора Хамиша Притчара, ученые выяснили, что Антарктический ледяной щит на самом деле толще, чем изначально предполагали ученые и имеет больший объем льда, который покоится на скальном основании континента. Это повышает риск таяния льда из-за вторжения теплой океанской воды, которое происходит на окраинах континента. По сути, Bedmap3 показывает нам, что у нас есть немного более уязвимая Антарктида, чем мы думали ранее

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида вышла из-под контроля: континент "слетел с катушек" и никто не знает, как его спасти.