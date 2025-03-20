Під льодами Антарктиди виявили величезний "прихований світ": учені створили унікальну карту

Дослідники зазначають, що нова карта показує, який вигляд крижаний континент має під величезними крижаними щитами.

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Антарктида — зовсім не брила льоду, що плаває, як Арктика. Під її замерзлою поверхнею розташований суцільний континент, усіяний горами, скелястими ландшафтами і вулканами, що вивергають золото. Цей прихований світ тепер був відображений вченими в приголомшливих подробицях, пише IFLScience.

У новому новаторському дослідженні команда на чолі з ученими з Британської антарктичної служби (BAS) розкрила приголомшливий "прихований світ" Антарктиди в неймовірних подробицях. Під час дослідження вчені створили карту Bedmap3, для чого було використано попередні дослідження, що охоплюють 60-річний період.

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Дані використані вченими були зібрані за допомогою супутників, літаків і кораблів. Для картографування корінної породи, захованої під крижаним щитом, середня товщина якого становить 2 148 метрів, науковці використовували різні методи візуалізації, зокрема радар, сейсмічне відображення та гравітаційні вимірювання.

Загалом для створення карти було використано 82 мільйони точок даних, нанесених на сітку з кроком 500 метрів. Зазначимо, це вже третя спроба картографувати скельне дно Антарктиди й вчені зазначають, що в ній представлено більш ніж удвічі більше точок даних, ніж у попередній версії Bedmap2.

Нова карта "прихованого світу" під Антарктидою показує багато географічних об'єктів у значно чіткіших деталях, включно з глибокими долинами крижаного континенту, скелястими горами та регіонами, де шельфові льодовики, що плавають, виступають над океаном на краю континенту.

Bedmap3 відкриває нові можливості вивчення топографії Антарктиди Фото: Scientific Data

Автори дослідження зазначають, багато з поліпшень карти стали можливими завдяки нещодавнім технологічним досягненням і новим експедиціям, особливо в Східну Антарктиду — найбільшу і найменш досліджену частину континенту. Зазначимо, що цей регіон охоплює не тільки внутрішню частину, але також представлений величезним крижаним щитом, який багато в чому залишається недоступним для вчених через свою віддаленість. Бувши одним із найбільш незайманих районів світу, Східна Антарктида вже давно становить труднощі для дослідників, що робить її центром посиленого вивчення в останні роки.

У майбутньому карту планують використовувати для кращого розуміння і майбутньої еволюції антарктичних крижаних щитів — найважливіше питання полягає в тому, як зміна клімату Землі надалі вплине на крижаного гіганта. Наприклад, нова карта вказує, що рівень світового океану в майбутньому може піднятися приблизно на 58 метрів, якщо Антарктида втратить весь свій лід.

За словами провідного автора дослідження, гляціолога з BAS, доктора Хаміша Прітчара, вчені з'ясували, що Антарктичний крижаний щит насправді товстіший, ніж спочатку припускали вчені, і має більший об'єм льоду, що спочиває на скельній основі континенту. Це підвищує ризик танення льоду через вторгнення теплої океанської води, яке відбувається на околицях континенту. По суті, Bedmap3 показує нам, що у нас є трохи більш вразлива Антарктида, ніж ми думали раніше

Раніше Фокус писав про те, що Антарктида вийшла з-під контролю: континент "злетів з котушок" і ніхто не знає, як його врятувати.