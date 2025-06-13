Під 1,6 км льоду в Антарктиді знайдено загублений стародавній світ: що зберігається в "капсулі часу"

У новому дослідженні вчені виявили великий стародавній ландшафт, що являє собою "капсулу часу" віком понад 34 мільйони років. Весь цей час унікальний ландшафт залишався похованим під 1,6 км льоду в Східній Антарктиді.

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Прихована місцевість, виявлена вченими, розташована у віддаленому регіоні, відомому як Земля Вілкса — частина Східної Антарктиди розміром з Бельгію, розташована далеко від берегової лінії. Науковці використали супутникові дані та радар, що проникає крізь лід, і виявили, що загублений стародавній світ, захований під кригою, колись мав річки, ліси, а можливо й пальми, пише Daily Mail.

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Стародавня "капсула часу" в Антарктиді

За словами провідного автора дослідження з Даремського університету, професора Стюарта Джеймісона, раніше пилок було виявлено вздовж прилеглого узбережжя Антарктиди, що є яскравим свідченням колись пишного середовища.

У новому дослідженні вчені виявили, що похований ландшафт охоплює понад 31 000 квадратних кілометрів. Автори дослідження також зазначають, що нове відкриття схоже на виявлення "капсули часу".

Десятки мільйонів років тому, коли континенти поступово зміщувалися, Антарктида дрейфувала до Південного полюса. Саме цей рух допоміг сформувати потужну океанічну течію навколо континенту, ізолювавши його від тепліших вод. Водночас рівень вуглекислого газу в атмосфері впав, охолодивши планету.

У сукупності ці зміни спровокували утворення масивних крижаних щитів, перетворивши Антарктиду на замерзлу пустелю, яку ми знаємо сьогодні. За словами професора Джеймісона, земля під Східноантарктичним крижаним щитом менш відома, ніж поверхня Марса. Тепер учені вивчають невелику частину цього ландшафту, щоб дізнатися, що вона може розповісти про еволюцію ландшафту і крижаного щита.

Під антарктичним льодом виявили приховану "капсулу часу" Фото: vaccine-1

Стародавній ландшафт, похований під крижаним щитом

Автори дослідження виявили дивовижний стародавній ландшафт, похований під товстим крижаним щитом Антарктиди, виявивши піднесені хребти й глибокі долини, замкнені в льодах протягом мільйонів років.

Нове дослідження виявило три масивні блоки піднесеної землі, кожен розміром від 120 до 168 кілометрів завдовжки та до 85 кілометрів завширшки, розділені долинами завширшки до 40 кілометрів. Вони також занурюються вглиб майже на 1200 метрів. На відміну від багатьох льодовиків, які подрібнюють місцевість під ними, лід у цій частині Східної Антарктиди надзвичайно холодний і повільно рухомий, зміщуючись менш ніж на 4,8 метра на рік.

Вчені дійшли висновку, що цей повільний рух зберіг ландшафт у чудових деталях. Дослідники називають це "холодним" крижаним щитом, тобто лід вмерз у землю і спричиняє мінімальну ерозію. За словами іншого співавтора дослідження, професора екологічної геофізики Ніла Росса, примітно, що виявлена "капсула часу" протягом багатьох років ховалася на видноті й може багато чого розповісти про ранню та довгострокову історію Східноантарктичного крижаного щита. Ба більше, вчені вважають, що нові дані допоможуть зрозуміти, що буде з антарктичним крижаним щитом через майбутню зміну клімату.

Як змінювався ландшафт Антарктиди

У новому дослідженні вчені використовували супутникові знімки для виявлення ледь помітних нерівностей поверхні й запустили комп'ютерні моделі, щоб відстежити, як ландшафт змінювався з плином часу.

Тепер учені вважають, що збережена місцевість пропонує рідкісне вікно в глибоке минуле Антарктиди, задовго до того, як лід повністю поглинув континент. За словами професора Джеймісона, вони з колегами виявили, що стародавня поверхня землі зовсім не була розмита крижаним щитом, насправді вона має такий вигляд, ніби її створили річки до того, як з'явився лід. Передбачається, що в той час Антарктида була вкрита повноводними річками й густими лісами, які процвітали в помірному кліматі.

Приблизно 14 мільйонів років тому Східноантарктичний льодовиковий щит, що розширюється, покрив цю область льодом. Навіть у пізніші теплі періоди, такі як середина пліоцену, близько 3 мільйонів років тому, регіон залишався замороженим. Навколишній лід міг частково розтанути під час тепліших періодів, цього було недостатньо, щоб оголити приховану стародавню місцевість. Саме тому це відкриття таке важливе сьогодні, коли Земля наближається до рівнів вуглекислого газу і температур, які не бачили відтоді, коли не було льоду.

Раніше Фокус писав про те, що під льодами Антарктиди виявили величезний "прихований світ": вчені створили унікальну карту.