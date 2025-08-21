Крижаний щит Антарктиди на межі катастрофічного колапсу: рівень океану підніметься на 3 м

Дослідники попереджають, що Західно-Антарктичний крижаний щит уже перебуває на межі колапсу, який призведе до незворотного підвищення рівня світового океану на рекордні 3 метри.

Related video

Західно-Антарктичний крижаний щит — один із найбільших крижаних масивів на Землі, що займає площу в майже 2 мільйони квадратних кілометрів. Однак тепер учені вважають, що крижаний щит Антарктиди перебуває на межі "катастрофічного" колапсу, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Крижаний щит Антарктиди на межі колапсу

У новому дослідженні вчені з Австралійського національного університету стверджують, що в міру зростання рівня вуглекислого газу у світі крижаний щит слабшає і піддається все більшому ризику руйнування. Згідно з попередніми прогнозами вчених, рівень світового океану може піднятися на рекордні 3 метри, у разі падіння крижаного щита.

Унаслідок такого різкого підвищення рівня моря під водою опиниться низка прибережних міст і селищ по всьому світу. У Великій Британії такі міста, як Галл, Скегнесс, Мідлсбро і Ньюпорт, опинилися б під водою. Тим часом у Європі більша частина Нідерландів, а також Венеція, Монпельє і Гданськ опиняться під водою.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Нерілі Абрам, швидкі зміни вже спостерігаються в льодах, океанах і екосистемах Антарктиди, і ситуація погіршуватиметься з кожною часткою градуса глобального потепління.

Унаслідок руйнування антарктичного щита сотні міст підуть під воду Фото: Shutterstock

До чого призведе падіння крижаного щита Антарктиди

У своєму дослідженні команда прагнула зрозуміти, що саме станеться, якщо Західно-Антарктичний крижаний щит завалиться. Результати виявилися вельми тривожними: крах крижаного гіганта призведе до "катастрофічних наслідків для майбутніх поколінь".

За словами доктора Абрам, зникнення антарктичного морського льоду — ще одна зміна, що має цілу низку непрямих наслідків, включно з підвищенням схильності плавучих шельфових льодовиків навколо Антарктиди до обвалення під впливом хвиль.

Результати нового дослідження також показують, що скорочення антарктичного морського льоду та уповільнення глибокої циркуляції в Південному океані демонструють тривожні ознаки більшої схильності до потепління клімату, ніж вважалося раніше.

У міру зникнення морського льоду з поверхні океану, змінюється і кількість сонячного тепла, що зберігається в кліматичній системі. Ба більше, вчені очікують, що це посилить потепління в Антарктиді.

Команда також дійшла висновку, що низка інших змін на континенті незабаром можуть стати незворотними, зокрема:

втрата антарктичних шельфових льодовиків;

ризик вимирання імператорських пінгвінів.

Якщо найекстремальніші прогнози вчених виявляться вірними та рівень світового океану дійсно підніметься на 3 метри, сотні прибережних міст можуть опинитися під водою. Автори дослідження також сподіваються, що результати вкотре нагадають людству про необхідність обмеження викидів вуглекислого газу і стримування глобального потепління.

Нагадаємо, ми писали про те, що ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому: команда дослідників мала б повернутися додому не раніше грудня поточного року, проте вчені просять уже сьогодні повернути їх додому.

Раніше Фокус писав про те, що життя в ізоляції змінює акцент людини: це сталося в Антарктиді й може статися на Марсі.