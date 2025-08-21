Ледяной щит Антарктиды на грани катастрофического коллапса: уровень океана поднимется на 3 м

Исследователи предупреждают, что Западно-Антарктический ледяной щит уже находится на грани коллапса, который приведет к необратимому повышению уровня мирового океана на рекордные 3 метра.

Западно-Антарктический ледяной щит – один из крупнейших ледяных массивов на Земле, занимающий площадь в почти 2 миллиона квадратных километров. Однако теперь ученые считают, что ледяной щит Антарктиды находится на грани "катастрофического" коллапса, пишет Daily Mail.

Ледяной щит Антарктиды на грани коллапса

В новом исследовании ученые из Австралийского национального университета утверждают, что по мере роста уровня углекислого газа в мире ледяной щит ослабевает и подвергается все большему риску разрушения. Согласно предварительным прогнозам ученых, уровень мирового океана может подняться на рекордные 3 метра, в случае падения ледяного щита.

В результате такого резкого повышения уровня моря под водой окажется ряд прибрежных городов и поселков по всему миру. В Великобритании такие города, как Халл, Скегнесс, Мидлсбро и Ньюпорт, оказались бы под водой. Тем временем в Европе большая часть Нидерландов, а также Венеция, Монпелье и Гданьск окажутся под водой.

По словам ведущего автора исследования, доктора Нерили Абрам, быстрые изменения уже наблюдаются во льдах, океанах и экосистемах Антарктиды, и ситуация будет ухудшаться с каждой долей градуса глобального потепления.

В результате разрушения антарктического щита сотни городов удут под воду Фото: Shutterstock

К чему приведет падение ледяного щита Антарктиды

В своем исследовании команда стремилась понять, что именно произойдет, если Западно-Антарктический ледяной щит рухнет. Результаты оказались весьма тревожными: крах ледяного гиганта приведет к "катастрофическим последствиям для будущих поколений".

По словам доктора Абрам, исчезновение антарктического морского льда – еще одно изменение, имеющее целый ряд косвенных последствий, включая повышение подверженности плавучих шельфовых ледников вокруг Антарктиды обрушению под воздействием волн.

Результаты нового исследования также показывают, что сокращение антарктического морского льда и замедление глубокой циркуляции в Южном океане демонстрируют тревожные признаки большей подверженности потеплению климата, чем считалось ранее.

По мере исчезновения морского льда с поверхности океана, меняется и количество солнечного тепла, сохраняемого в климатической системе. Более того, ученые ожидают, что это усилит потепление в Антарктиде.

Команда также пришла к выводу, что ряд других изменений на континенте вскоре могут стать необратимыми, в том числе:

потеря антарктических шельфовых ледников;

риск вымирания императорских пингвинов.

Если самые экстремальные прогнозы ученых окажутся верными и уровень мирового океана действительно поднимется на 3 метра, сотни прибрежных городов могут оказаться под водой. Авторы исследования также надеются, что результаты в очередной раз напомнят человечеству о необходимости ограничения выбросов углекислого газа и сдерживания глобального потепления.

