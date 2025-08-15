Жизнь в изоляции меняет акцент человека: это произошло в Антарктиде и может произойти на Марсе

Лингвисты стали свидетелями появления нового акцента среди ученых, живущих в изоляции на ледяном континенте. Предполагается, что после колонизации Красной планеты там может появиться свой марсианский акцент.

Как правило, исследования в Антарктиде сосредоточены на изучении изменений климата, окружающей среды и биоразнообразия, однако в новом исследовании ученые стали свидетелями первых стадий формирования общего акцента в Антарктиде среди постоянно меняющегося населения ученых, проводящих месяцы на исследовательских станциях, расположенных на изолированном континенте, пишет IFLScience.

Самый изолированный континент Земли

Не секрет, что Антарктида является единственным земным континентом, на котором нет коренного населения или постоянных жителей. Однако здесь присутствует сообщество ученых и вспомогательного персонала, которые живут здесь по принципу ротации: летом население Антарктиды может достигать около 5000 человек, тогда как зимой — снижается до 1000.

Большинство ученых приезжают на ледяной континент для изучения климата и биоразнообразия, однако теперь исследователи заметили, что экстремальная среда обитания создала идеальную среду для исследования некоторых аспектов человеческого поведения, культуры и лингвистики.

Формирование нового акцента в Антарктиде

В ходе исследования команда из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана изучала фонетические изменения у 11 человек из Британской антарктической службы, живших на континенте в зимний период. В группу вошли:

5 человек, родившихся на юге Англии;

три человека, родившихся на севере Англии;

один человек, родившийся на северо-западе США;

один человек из Германии;

один человек из Исландии.

Эти люди занимали различные должности в Антарктиде, включая повара, врача, электрика, IT-инженера, сантехника и механика, а также нескольких ученых и вспомогательного персонала.

В начале исследования ученые записали свой голос, а затем сделали еще четыре записи с интервалом около 6 недель. В течение этого времени они тесно сотрудничали, общаясь друг с другом, но имели ограниченный контакт с внешним миром.

Во время пребывания исследователи заметили значительные изменения в их акцентах. Одним из основных стало то, как участники произносят слова с более длинными гласными. Ученые также наблюдали лингвистические инновации: ближе концу своего пребывания в Антарктиде жители произносили звуки "ou" – например, в словах "flow" и "disco" – передней частью рта, а не задней. Отметим, что такое изменение в лингвистике известно как "фронтирование".

Изменения в антарктическом акценте были едва заметными, но достаточно значительными, чтобы их можно было акустически измерить и даже предсказать с помощью компьютерной модели. По словам автора исследования, профессора фонетики и обработки речи Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Джонатана Харрингтона, сам по себе антарктический акцент почти незаметен — для формирования потребовалось бы значительно больше времени. Однако ученым все же удалось измерить его акустически.

Результаты исследования также показывают, что тесный контакт и изоляция создают идеальные условия для быстрого развития нового акцента. Теперь ученые задаются вопросом: какие еще новые акценты могут возникнуть в ответ на знакомство людей с новой социальной средой. Один из сценариев — возможное появление марсианского акцента.

